«Я не Диц». Новичок «Барыса» — о своей игре, сборной Казахстана и Кубке Петрова с «Сарыаркой»

— Леонид, во-первых, хочется вас поздравить с победой в Кубке Петрова. Скажите, эмоции уже утихли?

— Большое спасибо за поздравление. Эмоции уже давно уже утихли, даже не было времени отпраздновать эту победу. Сразу после финальной серии с «Рубином» все мысли были связаны с чемпионатом мира. Очень рад, что сборной Казахстана удалось выполнить поставленную задачу и вернуться в элиту, — говорит Метальников.

— На ваш взгляд, что такого смог сделать Леонид Тамбиев в «Сарыарке», чего не получилось у его предшественников?

— Прежде всего ему удалось поставить дисциплину команде, как на тренировках, так и в быту. Леонид Григорьевич заставил поверить в себя игроков «Сарыарки». Тамбиева слушали и выполняли все то, что он от нас требовал. Было видно его огромное желание выиграть с нами Кубок Петрова. Во время плей-офф Леонид Григорьевич вселил уверенность в нас, была вера в то, что «Сарыарка» сможет дойти до победного конца.

— Начало сезона было непростым. Можете рассказать, какая атмосфера была в раздевалке при Хейккиля?

— Атмосфера в раздевалке всегда была великолепная при всех тренерах. Конечно, руководство было недовольно теми результатами, которые мы показывали в начале регулярного чемпионата, но коллектив всегда был сплоченным.

— Какой был психологический настрой в тот момент?

— Повторюсь, все было нормально, но мы слишком много проигрывали. Естественно, когда твоя команда продолжительное время не может победить, пропадает уверенность в своих силах.

— В этом сезоне в регулярном чемпионате вы набрали 22 очка. Сами следите за своей личной статистикой, или это не так важно?

— Слежу, конечно. За три года в ВХЛ я забросил 21 шайбу, при этом в каждом сезоне у меня было по семь голов. Я не такой бомбардир-защитник, как, скажем, Даррен Диц. Для меня куда важнее сыграть надежнее у своих ворот, не дать сопернику забить.

С другой стороны, количество очков в наше время очень ценится у защитников. Сейчас на это смотрят менеджеры всех команд. Кто бы что ни говорил, от этого во многом зависит твоя зарплата. У нас в команде знают свою статистику. После каждой серии игр вывешивался подробный разбор, у всех были подчеркнуты какие-то минусы, какой-то компонент игры, который нужно было улучшать.

Вот, к примеру: много точных набросов, много выигранных единоборств, но мало перекрытого борта в зоне атаки, потери, неточные передачи и так далее. Отслеживалось все. Кажется, ни разу не было игрока, у которого всеотлично. Важные мелочи, на которые болельщики даже не обращают внимания, но игрокам всегда было, над чем задуматься.

— Можно ли сказать, что этот сезон стал лучшим для вас?

— Безусловно! Даже если бы я не набрал столько очков, но приносил бы пользу команде в Кубке Петрова, то это все равно был бы лучший сезон. Нет ничего лучше выигранного Кубка. Ведь именно он останется в памяти.

— Вы родились в Усть-Каменогорске. В прошлом году там играли за местное «Торпедо». Бывшие партнеры по команде переживали лично за вас в этом плей-офф?

— Да, в «Торпедо» за меня переживали. По ходу плей-офф желали удачи, всячески поддерживали меня.

— После такого сезона сложно было перестроиться на сборную?

— Не могу сказать, что было тяжело, просто эмоции остались все в Кубке Петрова. Но я был готов к такому развитию событий. Мне повезло, что сезон закончился таким фантастическим образом. Выиграли Кубок Петрова, вернулись в элиту со сборной Казахстана. Это было классное время.

— Уже известно, что следующий сезон вы проведете в «Барысе». Какие прежде всего личные задачи на сезон ставите в Нур-Султане?

— Хочу стать в следующем году одним из самых важных игроков этой команды. Буду стараться хорошо играть, по максимуму помогать своим новым партнёрам по клубу. Надеюсь, что в следующем сезоне «Барыс» сможет хорошо провести регулярный чемпионат и далеко пройти в плей-офф.

Как сложится в реальности — покажет только время. Со своей стороны я готов делать то, что необходимо для успеха команды. Буду стараться развиваться и работать над собой.

Отметим, что 29-летний Метальников подписал с «Барысом» двусторонний контракт — это значит, что он может играть не только в КХЛ, но и за фарм-клуб «Номад», который в новом сезоне дебютирует в ВХЛ.