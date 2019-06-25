Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне под 13-м номером выступал защитник Ефим Гуркин, который взял себе номер 67 на предстоящий сезон. Ранее Дацюк играл под 13-м номером за клуб НХЛ «Детройт», санкт-петербургский СКА, московский ЦСКА.

«Автомобилист» в июне объявил о подписании контракта на один сезон с Дацюком, которому в июле исполнится 41 год.