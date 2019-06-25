Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий Павел Дацюк получил 13-й игровой номер в екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист», сообщается на официальной странице команды в Twitter.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий Павел Дацюк получил 13-й игровой номер в екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист», сообщается на официальной странице команды в Twitter.
В прошлом сезоне под 13-м номером выступал защитник Ефим Гуркин, который взял себе номер 67 на предстоящий сезон. Ранее Дацюк играл под 13-м номером за клуб НХЛ «Детройт»,
«Автомобилист» в июне объявил о подписании контракта на один сезон с Дацюком, которому в июле исполнится 41 год.
В 2001—2016 годах (с перерывами) Дацюк защищал цвета «Детройта», с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира.