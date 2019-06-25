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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий Павел Дацюк получил 13-й игровой номер в екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист», сообщается на официальной странице команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне под 13-м номером выступал защитник Ефим Гуркин, который взял себе номер 67 на предстоящий сезон. Ранее Дацюк играл под 13-м номером за клуб НХЛ «Детройт», санкт-петербургский СКА, московский ЦСКА.

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«Автомобилист» в июне объявил о подписании контракта на один сезон с Дацюком, которому в июле исполнится 41 год.

В 2001—2016 годах (с перерывами) Дацюк защищал цвета «Детройта», с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира.

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