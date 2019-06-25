Защитник сборной Канады Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо»

Контракт с игроком рассчитан на один год.

В сезоне-2018/19 хоккеист сыграл в составе «Оттавы» три матчах. Большую часть сезона Эллиотт провел в фарм-клубе «Оттавы» «Бельвилль Сенаторз», выступающем в АХЛ (44 игры, 20 очков — 6 голов и 14 результативных передач).

Кроме «Оттавы», за свою карьеру в НХЛ Эллиотт выступал за «Колорадо», «Нэшвилл», и «Аризону». Канадец имеет опыт выступлений в КХЛ — в сезоне-2016/17 он провел 31 матч за казанский «Ак Барс» (11 очков — 4+7). В сентябре 2017 года «Динамо» обменяло канадского форварда Роба Клинкхаммера в «Ак Барс», а взамен получило денежную компенсацию и права на Эллиотта.