Защитник сборной Канады Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо»
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады-2018 в составе сборной Канады Стефан Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады-2018 в составе сборной Канады Стефан Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ.
Контракт с игроком рассчитан на один год.
В сезоне-2018/19 хоккеист сыграл в составе «Оттавы» три матчах. Большую часть сезона Эллиотт провел в
Кроме «Оттавы», за свою карьеру в НХЛ Эллиотт выступал за «Колорадо», «Нэшвилл», и «Аризону». Канадец имеет опыт выступлений в КХЛ — в сезоне-2016/17 он провел 31 матч за казанский «Ак Барс» (11 очков — 4+7). В сентябре 2017 года «Динамо» обменяло канадского форварда Роба Клинкхаммера в «Ак Барс», а взамен получило денежную компенсацию и права на Эллиотта.
Также минский клуб объявил о продлении контракта на один год с защитником Олегом Евенко, который в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» 44 матча и набрал 3 (2+1) очка.