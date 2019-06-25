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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Канады Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо»

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады-2018 в составе сборной Канады Стефан Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ.

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Контракт с игроком рассчитан на один год.

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В сезоне-2018/19 хоккеист сыграл в составе «Оттавы» три матчах. Большую часть сезона Эллиотт провел в фарм-клубе «Оттавы» «Бельвилль Сенаторз», выступающем в АХЛ (44 игры, 20 очков — 6 голов и 14 результативных передач).

Кроме «Оттавы», за свою карьеру в НХЛ Эллиотт выступал за «Колорадо», «Нэшвилл», и «Аризону». Канадец имеет опыт выступлений в КХЛ — в сезоне-2016/17 он провел 31 матч за казанский «Ак Барс» (11 очков — 4+7). В сентябре 2017 года «Динамо» обменяло канадского форварда Роба Клинкхаммера в «Ак Барс», а взамен получило денежную компенсацию и права на Эллиотта.

Также минский клуб объявил о продлении контракта на один год с защитником Олегом Евенко, который в прошлом сезоне сыграл за «Динамо» 44 матча и набрал 3 (2+1) очка.

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