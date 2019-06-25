Кот в мешке или два рекордсмена? Почему «Барыс» не держится за ведущих игроков

«Барыс», как и любой клуб КХЛ, это большая система, где есть основная команда и ДЮСШ. Тут же и «Снежные Барсы», «Номад» и так далее. Но при всей серьезности организации клуб остается бизнес-структурой, а игроки — «переменным материалом». Почему?

Сильнейшая казахстанская команда переживают очередную революцию в составе. Практически ушли из команды ее рекордсмены-ветераны (Даллмэн с Боченски), перешли в другие клубы лидеры бомбардирского списка (Мэтт Фрэттин, Патрис Кормье и Андре Петерссон), а должной реакции нет.

Столичный клуб легко расстается с лидерами. Уходит Боченски, 444 очка в КХЛ которого останутся рекордом на долгие годы и вряд ли будут покорены с таким подходом к игрокам. Заочно расстались в команде с Даллмэном, а он ведь принял участие в 514 встречах (больше игр только у Романа Старченко).

Без почестей ушел в свое время Найджел Доус, на которого почти молились. Его 217 шайб радовали всех, но когда он перебрался в «Автомобилист», сразу потерял часть своего блеска — стал чужим. Что-то похожее ждет Боченски с Даллмэном.

Если защитник, скорее всего, завершит карьеру, то нападающий еще может приносить пользу. Есть информация, что столичная команда не может удовлетворить финансовые условия игрока. С учетом того, насколько Брэндон эффективен на льду, денег на него, как будто, жалеть не должны, но это не тот случай.

Капитан уходит, а на его место пригласят игрока помоложе и поскромнее. С перспективой. За 37-летнего, хоть и бомбардира, никто платить не захочет, а за новичка, который еще может не раскрыться, с готовностью рискуют. Оправдан ли он? С 1 сентября будем следить и разбираться. Не исключен, что «кот в мешке» не заиграет.

Да, опытнейший Даллмэн уже не так быстр, как прежде, но его стойкости не хватило команде в прошлом сезоне. Вернись он к плей-офф, «Барыс» был бы сильнее. Но ситуация меняется. В новых реалиях столичная команда может не брать в расчет отсутствие Брэндона с Кевином. Возможно, они уже не подойдут новому «Барысу».

С одной стороны, это герои со своими историями, за которых можно платить деньги. С другой, это игроки, которым осталось сыграть еще год-два и на заслуженных отдых. Возможно, что в клубе правы, когда не платят большие деньги, но расставаться с рекордсменами надо достойно. С уважением и благодарностью, ведь это не только бизнес.