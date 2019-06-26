Форвард Никита Щербак продолжит карьеру в «Авангарде»

«Щербак получил отличный опыт за океаном, он любит и умеет играть в активный и скоростной хоккей, а это именно то, что нам нужно. Для Мизюрина и Берестнева предстоящий сезон станет шансом показать себя, побороться за место в основе команды КХЛ, а значит, мотивация у них будет запредельная. Молодость и энергия — ценные качества для “Авангарда”, и мы будем рады, если молодые талантливые игроки усилят наш клуб», — заявил президент омского клуба Максим Сушинский.