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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард Никита Щербак продолжит карьеру в «Авангарде»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский нападающий Никита Щербак подписал контракт с омским «Авангардом» на три сезона, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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В сезоне-2018/19 23-летний Щербак сыграл восемь матчей в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», забросив одну шайбу.

«Авангард» также подписал двусторонние контракты с форвардами Максим Мизюриным и Даниилом Берестневым.

«Щербак получил отличный опыт за океаном, он любит и умеет играть в активный и скоростной хоккей, а это именно то, что нам нужно. Для Мизюрина и Берестнева предстоящий сезон станет шансом показать себя, побороться за место в основе команды КХЛ, а значит, мотивация у них будет запредельная. Молодость и энергия — ценные качества для “Авангарда”, и мы будем рады, если молодые талантливые игроки усилят наш клуб», — заявил президент омского клуба Максим Сушинский.

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