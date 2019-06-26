«Потащит» ли Паскуале, или в «Барысе» еще не было такой обороны для КХЛ

Расставим все по порядку. В первую очередь тренерский штаб Андрея Скабелки сохранил в составе защитника-бомбардира Даррена Дица. Канадец с казахстанским паспортом является лидером команды в атаке, а в обороне ему должен помочь напарник-«домосед». С этой ролью может справиться 29-летний Леонид Метальников.

Неплохое впечатление оставили о себе потенциальные игроки сборной Казахстана Джесси Блэкер и Виктор Сведберг. Уже получается довольно серьезный квартет. Прибавим сюда Алексея Маклюкова с Никитой Клещенко и получим неплохую бригаду в обороне. Шесть игроков, которые будут готовиться через клуб к сборной страны.

Отдельная тема — вратари. Приглашенный Эдди Паскуале уже заочно забрал себе место первого номера, но в «Барысе» обычно голкиперы из Канады не блещут. Будет приятно ошибиться, ведь команде нужен надежный тыл, а не тот, кто не ловит шайбу с чужой половины льда.

28-летний Паскуале по статистике не уступает Хенрику Карлссону, и если заиграет в «Барысе», то посадит шведского ветерана в запас. Не должны обойти канадца в ближайшее время и Доминик Граховина с Сергеем Кудрявцевым. Их максимум — бэкап. Хотя, чешский вратарь еще может уехать из Нур-Султана. Его судьба пока не решена.

По именам и потенциалу оборонительная линия «Барыса» выглядит сильнее, чем сезоном ранее. Тогда в «регулярке» казахстанская команда пропустила 149 шайб, но это не помешало ей выиграть дивизион и стать второй в конференции. Обеспечили такой прорыв 190 забитых голов. Сейчас атака выглядит не так убедительно, и одной обороной шаг вперед можно и не сделать.

«Потащит» ли за собой Паскуале команду? Так или иначе, именно канадскому вратарю отводится роль солиста. Эдди вместе с Дицем и Корбэном Найтом — это новый «Барыс». Потенциально сильнейшая группа исполнителей за последние годы — сбалансированная команда во всех линиях. За полтора месяца тренировочных сборов из игроков должны сделать боеспособный коллектив.

Смогут ли обновить рекорд клуба в Лиге? Определенные предпосылки к этому есть, осталось новичкам освоить систему Скабелки. Если это произойдет, то «Барыс» станет грозной силой. Если нет, то в команде произойдут серьезные изменения — проигрывать никто не любит.