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10:52 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Шипачевым

ТАСС, 27 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с нападающим Вадимом Шипачевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Сегодня можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачева продлен еще на один сезон, — сказал генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов. — Таким образом, новое соглашение действует до 30 апреля 2021 года. Ни для кого не секрет, что Вадим является одним из лучших центральных нападающих России, поэтому руководство клуба было решительно настроено сохранить такого игрока в команде».

В прошедшем сезоне КХЛ Шипачев установил рекорд клуба по результативности в одном сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата и 11 встречах плей-офф он набрал 76 очков (21 гол + 55 результативных передач). Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира — 2014.

«Динамо» в прошедшем сезоне заняло пятое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в серии первого раунда победило «Йокерит» со счетом 4−2, а затем уступило будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (1−4).

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