Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Шипачевым
ТАСС, 27 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с нападающим Вадимом Шипачевым. Об этом сообщает
ТАСС, 27 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с нападающим Вадимом Шипачевым. Об этом сообщает
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21.
«Сегодня можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачева продлен еще на один сезон, — сказал генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов. — Таким образом, новое соглашение действует до 30 апреля 2021 года. Ни для кого не секрет, что Вадим является одним из лучших центральных нападающих России, поэтому руководство клуба было решительно настроено сохранить такого игрока в команде».
В прошедшем сезоне КХЛ Шипачев установил рекорд клуба по результативности в одном сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата и 11 встречах
«Динамо» в прошедшем сезоне заняло пятое место в Западной конференции и вышло в