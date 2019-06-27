Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Талантливый форвард вернулся из Америки. Получится ли у него в «Авангарде»?

«Авангард» вернул сразу трех игроков из-за океана, руководство «Трактора» поставило задачу перед командой, а Николай Голдобин должен остаться в «Ванкувере».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Новички

Сразу трех игроков подписал «Авангард». Всех вернули из-за океана, так что в клубе уже сделали гораздо больше, чем соответствующий отдел в КХЛ. Но Максим Сушинский не зря подчеркнул, что для двух из трех новичков это будет шанс закрепиться в России. Никите Щербаку сразу дали три года контракта, что немного удивительно, учитывая его последние два не очень удачных сезона. Три года в свое время дали и Алексею Емелину, но защитник возвращался из Северной Америки совсем в другом качестве. Будет любопытно, как Боб Хартли изменит (или не изменит) Никиту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Мизюрин уехал из Омска после сезона 2017 года, он относительно неплохо показал себя в лиге Квебека, но не впечатлил скаутов и его даже не задрафтовали. Сезон он заканчивал в лиге Восточного побережья, причем был в сильном клубе (это финалист их турнира), но провел там всего шесть матчей.

Нападающий Даниил Берестнев за океаном был год, но в лиге Квебека не выглядел достаточно уверенно, пропустил драфт и сейчас возвращается. У меня есть сомнения, что последние два игрока вообще будут в Балашихе, а не отправятся прямиком в фарм-клуб. Я помню, как в «Авангард» вернулся Дмитрий Жукенов из системы «Ванкувера», но на нем так быстро поставили крест, что он не оправился. Но и клуб был другим.

Интервью

Вице-президент «Трактора» Борис Видгоф дал большое интервью, в котором попытался объяснить, что ждет челябинский клуб. Получилось оптимистично. Например, стоит задача играть в финале Кубка Гагарина. Это выглядит пока как утопия, несмотря на то, что состав обновился и, возможно, стал сбалансированным. Но лучше уж сразу хотеть большего, так что тут вопросов нет. Не забывайте, что Петерис Скудра не работал целый сезон, а по нынешним меркам это очень много, плюс мы только слышали обещания латвийского специалиста измениться. Стал ли он действительно другим, пока неизвестно.

Видгоф, не стал прятаться за общими формулировками и конкретно удивился тому, что в прежнем «Тракторе» было много родственников, а контракты средних хоккеистов существенно завышены. Я с нетерпением жду момента, когда у нас будут открытые зарплаты и это решит вопрос с недобросовестными менеджерами в любых клубах. В такие времена не могло бы быть трехлетнего соглашения с Мамаевым, о котором сейчас сокрушаются в Челябинске. Другие заявления вице-президента достаточно взвешенные и логичные. Но, говорят, что в офисе клуба работает еще очень много лишних людей, до них не дошли руки, но только идеальная система приносит результат. Впрочем, время еще есть.

Предложение

Совсем недавно говорили, что дни Николая Голдобина в клубе сочтены. Сразу после сезона менеджеры открыто давали понять, что не могут принять решение по российскому форварду, у них нет никакого понимания. В итоге квалификационное предложение сделали и Николаю стоит его подписывать, не считая денег. Мне Голдобин в играх за «Кэнакс» очень нравился. Видно, что очень неплохой, талантливый форвард. Но, как и Щербаку, ему не хватало концентрации. Только если новичок «Авангарда» просто не умел заниматься черновой работой, то Голдобина иногда подводил характер. Такое ощущение, что ему не хватало серьезности на льду.

Но в лучшие дни российский нападающий показывал великолепную игру. Мне кажется, что в клубе прекрасно понимают потенциал хоккеиста и там просто не решились отказаться от техничного форварда, умеющего занимать правильную позицию при атаке. Если Голдобин возьмется за ум, то он станет весьма заметным хоккеистом.

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке Париматч Премьер
Бобровский вместо алкоголика. Наши звезды выбрали «Айлендерс»?
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
СМИ: «Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн за 19-летнего игрока
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
5 игроков, за которыми стоит следить в плей-офф Кубка Америки
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь