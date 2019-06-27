Талантливый форвард вернулся из Америки. Получится ли у него в «Авангарде»?

Источник: Спорт-Экспресс

Новички

Сразу трех игроков подписал «Авангард». Всех вернули из-за океана, так что в клубе уже сделали гораздо больше, чем соответствующий отдел в КХЛ. Но Максим Сушинский не зря подчеркнул, что для двух из трех новичков это будет шанс закрепиться в России. Никите Щербаку сразу дали три года контракта, что немного удивительно, учитывая его последние два не очень удачных сезона. Три года в свое время дали и Алексею Емелину, но защитник возвращался из Северной Америки совсем в другом качестве. Будет любопытно, как Боб Хартли изменит (или не изменит) Никиту.

Максим Мизюрин уехал из Омска после сезона 2017 года, он относительно неплохо показал себя в лиге Квебека, но не впечатлил скаутов и его даже не задрафтовали. Сезон он заканчивал в лиге Восточного побережья, причем был в сильном клубе (это финалист их турнира), но провел там всего шесть матчей.

Нападающий Даниил Берестнев за океаном был год, но в лиге Квебека не выглядел достаточно уверенно, пропустил драфт и сейчас возвращается. У меня есть сомнения, что последние два игрока вообще будут в Балашихе, а не отправятся прямиком в фарм-клуб. Я помню, как в «Авангард» вернулся Дмитрий Жукенов из системы «Ванкувера», но на нем так быстро поставили крест, что он не оправился. Но и клуб был другим.

Интервью

Вице-президент «Трактора» Борис Видгоф дал большое интервью, в котором попытался объяснить, что ждет челябинский клуб. Получилось оптимистично. Например, стоит задача играть в финале Кубка Гагарина. Это выглядит пока как утопия, несмотря на то, что состав обновился и, возможно, стал сбалансированным. Но лучше уж сразу хотеть большего, так что тут вопросов нет. Не забывайте, что Петерис Скудра не работал целый сезон, а по нынешним меркам это очень много, плюс мы только слышали обещания латвийского специалиста измениться. Стал ли он действительно другим, пока неизвестно.

Видгоф, не стал прятаться за общими формулировками и конкретно удивился тому, что в прежнем «Тракторе» было много родственников, а контракты средних хоккеистов существенно завышены. Я с нетерпением жду момента, когда у нас будут открытые зарплаты и это решит вопрос с недобросовестными менеджерами в любых клубах. В такие времена не могло бы быть трехлетнего соглашения с Мамаевым, о котором сейчас сокрушаются в Челябинске. Другие заявления вице-президента достаточно взвешенные и логичные. Но, говорят, что в офисе клуба работает еще очень много лишних людей, до них не дошли руки, но только идеальная система приносит результат. Впрочем, время еще есть.

Предложение

Совсем недавно говорили, что дни Николая Голдобина в клубе сочтены. Сразу после сезона менеджеры открыто давали понять, что не могут принять решение по российскому форварду, у них нет никакого понимания. В итоге квалификационное предложение сделали и Николаю стоит его подписывать, не считая денег. Мне Голдобин в играх за «Кэнакс» очень нравился. Видно, что очень неплохой, талантливый форвард. Но, как и Щербаку, ему не хватало концентрации. Только если новичок «Авангарда» просто не умел заниматься черновой работой, то Голдобина иногда подводил характер. Такое ощущение, что ему не хватало серьезности на льду.