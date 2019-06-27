Талантливый форвард вернулся из Америки. Получится ли у него в «Авангарде»?
«Авангард» вернул сразу трех игроков
«Авангард» вернул сразу трех игроков
Сразу трех игроков подписал «Авангард». Всех вернули
Максим Мизюрин уехал из Омска после сезона 2017 года, он относительно неплохо показал себя в лиге Квебека, но не впечатлил скаутов и его даже не задрафтовали. Сезон он заканчивал в лиге Восточного побережья, причем был в сильном клубе (это финалист их турнира), но провел там всего шесть матчей.
Нападающий Даниил Берестнев за океаном был год, но в лиге Квебека не выглядел достаточно уверенно, пропустил драфт и сейчас возвращается. У меня есть сомнения, что последние два игрока вообще будут в Балашихе, а не отправятся прямиком в
Видгоф, не стал прятаться за общими формулировками и конкретно удивился тому, что в прежнем «Тракторе» было много родственников, а контракты средних хоккеистов существенно завышены. Я с нетерпением жду момента, когда у нас будут открытые зарплаты и это решит вопрос с недобросовестными менеджерами в любых клубах. В такие времена не могло бы быть трехлетнего соглашения с Мамаевым, о котором сейчас сокрушаются в Челябинске. Другие заявления
Совсем недавно говорили, что дни Николая Голдобина в клубе сочтены. Сразу после сезона менеджеры открыто давали понять, что не могут принять решение по российскому форварду, у них нет никакого понимания. В итоге квалификационное предложение сделали и Николаю стоит его подписывать, не считая денег. Мне Голдобин в играх за «Кэнакс» очень нравился. Видно, что очень неплохой, талантливый форвард. Но, как и Щербаку, ему не хватало концентрации. Только если новичок «Авангарда» просто не умел заниматься черновой работой, то Голдобина иногда подводил характер. Такое ощущение, что ему не хватало серьезности на льду.
Но в лучшие дни российский нападающий показывал великолепную игру. Мне кажется, что в клубе прекрасно понимают потенциал хоккеиста и там просто не решились отказаться от техничного форварда, умеющего занимать правильную позицию при атаке. Если Голдобин возьмется за ум, то он станет весьма заметным хоккеистом.