Овечкин сохранил пост советника генерального директора хоккейного клуба «Динамо»

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Овечкин является воспитанником московского клуба, он выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год. Ранее он был советником президента «Динамо». С 2018 года является советником генерального директора «Динамо».

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«Внимательно следил за ситуацией в “Динамо”, все-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него, — сказал Овечкин. — Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину. Здорово пообщались с руководством клуба, видно, что в “Динамо” сейчас хорошая атмосфера, есть заинтересованность и уверенность в действиях у людей. Надеюсь, что в этом сезоне команда покажет хороший результат и порадует всех наших болельщиков».

Генеральный директор Евгений Кровопусков отметил важность роли советника. «Мы не стали изменять доброй традиции и вновь рады видеть нашего воспитанника Александра Овечкина в роли советника генерального директора, — отметил Кровопусков. — Эта должность не является формальностью, как многие могут подумать. Саша, как истинный динамовец, всегда следит за выступлениями команды и участвует в жизни клуба».

«Мы не обошли вниманием и состояние сегодняшних дел, — добавил он. — Обсудили действующий состав и услышали интересную информацию о российских игроках, которые выступают в Северной Америке. Комплектование команды не закончено, поэтому любой совет мы воспринимаем с удовольствием».

Достижения Овечкина

На данный момент 33-летний нападающий выступает за «Вашингтон», в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, в истории НХЛ он уступает по этому показателю только Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. За сборную России форвард провел 58 встреч, набрав 41 (20 шайб + 21 передача) очко.

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряных и четыре бронзовых награды турнира. Всего за национальную команду он провел 58 матчей, набрав 41 (20+21) очко.