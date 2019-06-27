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27 июня, источник: ТАСС

Овечкин сохранил пост советника генерального директора хоккейного клуба «Динамо»

ТАСС, 27 июня. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин сохранил пост советника генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщила в четверг пресс-служба клуба.

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Овечкин является воспитанником московского клуба, он выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год. Ранее он был советником президента «Динамо». С 2018 года является советником генерального директора «Динамо».

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«Внимательно следил за ситуацией в “Динамо”, все-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него, — сказал Овечкин. — Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину. Здорово пообщались с руководством клуба, видно, что в “Динамо” сейчас хорошая атмосфера, есть заинтересованность и уверенность в действиях у людей. Надеюсь, что в этом сезоне команда покажет хороший результат и порадует всех наших болельщиков».

Генеральный директор Евгений Кровопусков отметил важность роли советника. «Мы не стали изменять доброй традиции и вновь рады видеть нашего воспитанника Александра Овечкина в роли советника генерального директора, — отметил Кровопусков. — Эта должность не является формальностью, как многие могут подумать. Саша, как истинный динамовец, всегда следит за выступлениями команды и участвует в жизни клуба».

«Мы не обошли вниманием и состояние сегодняшних дел, — добавил он. — Обсудили действующий состав и услышали интересную информацию о российских игроках, которые выступают в Северной Америке. Комплектование команды не закончено, поэтому любой совет мы воспринимаем с удовольствием».

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Достижения Овечкина

На данный момент 33-летний нападающий выступает за «Вашингтон», в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, в истории НХЛ он уступает по этому показателю только Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. За сборную России форвард провел 58 встреч, набрав 41 (20 шайб + 21 передача) очко.

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряных и четыре бронзовых награды турнира. Всего за национальную команду он провел 58 матчей, набрав 41 (20+21) очко.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка. В первом раунде плей-офф столичный клуб обыграл хельсинкский «Йокерит» (счет в серии 4−2), а во втором раунде уступил ЦСКА (1−4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

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