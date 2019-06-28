Форвард казахстанской «молодежки» отклонил предложение из Канады и остался в системе «Барыса»
Казахстанский нападающий Артур Гатиятов отклонил предложение от одного из юниорских клубов Канады и решил остаться в системе «Барыса», сообщает Шайба.kz.
Казахстанский нападающий Артур Гатиятов отклонил предложение от одного из юниорских клубов Канады и решил остаться в системе «Барыса», сообщает Шайба.kz.
В сезоне 2019/2020 форвард будет играть за «Номад», который дебютирует в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
В прошлом сезоне 19-летний воспитанник Сатпаева сыграл 62 матча за «Снежных Барсов» и набрал 67 (25+42) очков. Также он провел четыре игры в