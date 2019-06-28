Левицкий перешел в нижегородское «Торпедо»
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нападающий Игорь Левицкий перешел в нижегородское «Торпедо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нападающий Игорь Левицкий перешел в нижегородское «Торпедо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Как отмечается в сообщении, 25-летний форвард подписал однолетнее двустороннее соглашение с нижегородским клубом.
Большую часть минувшего сезона Левицкий провел за
Ранее хоккеист играл в КХЛ за подмосковный «Атлант», московский «Спартак», «Сочи», новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА, провел в общей сложности 222 матча и набрал 58 очков (30+28).