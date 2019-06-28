Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
14Канадская красотка покорила русского хоккеиста
15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левицкий перешел в нижегородское «Торпедо»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нападающий Игорь Левицкий перешел в нижегородское «Торпедо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, 25-летний форвард подписал однолетнее двустороннее соглашение с нижегородским клубом.

Большую часть минувшего сезона Левицкий провел за фарм-клуб московского ЦСКА — «Звезду», в составе которой набрал 31 очко (15 шайб и 16 результативных передач) в 41 матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее хоккеист играл в КХЛ за подмосковный «Атлант», московский «Спартак», «Сочи», новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА, провел в общей сложности 222 матча и набрал 58 очков (30+28).

Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
Как «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым русским клубом НХЛ
«Барселона» установила ценник на форварда в 400 миллионов евро
«Едва не продал «Золотую бутсу»: 25 лет рекорду Олегу Саленко
Иванка Трамп, «Битлз» и пьяный дебош: как Уэйн Руни живет в США
ESPN назвал приоритетные цели «МЮ» на трансферном рынке
Российский бобслеист не вернул золотую награду Олимпиады в Сочи
Российская легкоатлетка дисквалифицирована из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь