Левицкий перешел в нижегородское «Торпедо»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, 25-летний форвард подписал однолетнее двустороннее соглашение с нижегородским клубом.

Большую часть минувшего сезона Левицкий провел за фарм-клуб московского ЦСКА — «Звезду», в составе которой набрал 31 очко (15 шайб и 16 результативных передач) в 41 матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).