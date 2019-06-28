Вудкрофт: Рассчитываем, что Паре станет примером для молодёжи минского «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

«Рад вновь оказаться здесь. У меня приятные воспоминания от Минска. Чувствовал себя очень комфортно и наслаждался временем, проведённым в городе. С удовольствием увижу знакомые лица и лучше узнаю тех, с кем не доводилось пересекаться. Жду, когда начнётся предсезонная подготовка. Знаю, что впереди много работы, но, как уже говорил, есть ощущение, что я не завершил предыдущее дело, поэтому хотел вернуться и продолжить.

Паре и Эллиотт? С Паре лично не знаком, но постоянно следил за этим парнем. У него богатый опыт выступления в КХЛ, на который мы полагаемся. Даже чемпионом становился. Франсис всегда старается быть полезным клубу за счёт хорошей игры в нападении и лидерских качеств.

Рассчитываем, что он станет примером для молодых, настоящим профи. Слышал, Паре — отличный партнёр по команде, на него можно положиться. Рады заполучить такого хоккеиста.