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28 июня, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Рассчитываем, что Паре станет примером для молодёжи минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями от возвращения в команду и оценил новичков клуба — защитника Стефана Эллиотта и нападающего Франсиса Паре.

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Источник: РИА "Новости"

«Рад вновь оказаться здесь. У меня приятные воспоминания от Минска. Чувствовал себя очень комфортно и наслаждался временем, проведённым в городе. С удовольствием увижу знакомые лица и лучше узнаю тех, с кем не доводилось пересекаться. Жду, когда начнётся предсезонная подготовка. Знаю, что впереди много работы, но, как уже говорил, есть ощущение, что я не завершил предыдущее дело, поэтому хотел вернуться и продолжить.

Паре и Эллиотт? С Паре лично не знаком, но постоянно следил за этим парнем. У него богатый опыт выступления в КХЛ, на который мы полагаемся. Даже чемпионом становился. Франсис всегда старается быть полезным клубу за счёт хорошей игры в нападении и лидерских качеств.

Рассчитываем, что он станет примером для молодых, настоящим профи. Слышал, Паре — отличный партнёр по команде, на него можно положиться. Рады заполучить такого хоккеиста.

Эллиотта хорошо знаю по олимпийской сборной Канады. Получил удовольствие от совместной работы. Очень качественный хоккеист. Двусторонний защитник, умеет надёжно действовать в обороне и помогать в атаке. Тоже настоящий профессионал, с отличным характером, способный стать лидером. Может показать, как надо готовиться и относиться к матчам. Отличное усиление!" — приводит слова Вудкрофта официальный сайт белорусского клуба.

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