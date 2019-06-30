Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
14Канадская красотка покорила русского хоккеиста
13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Линус Фрёберг объяснил, почему сорвался переход в «Барыс» в это межсезонье

Шведский нападающий Линус Фрёберг объяснил, почему не перешёл в «Барыс» в это межсезонье.

Наверх

«Нехватка времени. Я не хочу вдаваться во все детали, но я просто не хотел ждать слишком долго. Когда ХВ-71 обозначил интерес ко мне, я решил остаться в Швеции.

Читайте также
«Потащит» ли Паскуале, или в «Барысе» еще не было такой обороны для КХЛ

«Барыс» был ближе всех, а уже потом появился ещё один клуб. Однако я почувствовал, что лучше провести ещё один год здесь. Счастлив ли я или разочарован? И то и то. Сейчас я очень доволен шансом, который получу в ХВ-71. У нас хорошая команда, и они верят в меня. У нас совершенно одинаковый взгляд на хоккей", — цитирует Фрёберга HockeyNews.se.

Фрёберг провёл в составе «Векшё» четыре последних сезона. В регулярном чемпионате-2018/19 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 28 (7+21) баллов при показателе полезности «-2» и 24 минутах штрафного времени. Также у игрока в активе есть игра за сборную Швеции на чемпионате мира.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
«Выматывается до смерти»: как Тутберидзе гоняет японца
Бой Нурмагомедова посетят более 13 тыс. зрителей
Новый чемпион WBC выиграл 29-й бой в профи
Определен знаменосец сборной России на закрытии Европейских игр
Агент игрока «Реала» опроверг данные о переговорах с «Интером»
Российские волейболисты победили сборную Китая в Лиге наций
Андраде защитил титул чемпиона WBO в среднем весе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь