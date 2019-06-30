Линус Фрёберг объяснил, почему сорвался переход в «Барыс» в это межсезонье
Шведский нападающий Линус Фрёберг объяснил, почему не перешёл в «Барыс» в это межсезонье.
Шведский нападающий Линус Фрёберг объяснил, почему не перешёл в «Барыс» в это межсезонье.
«Нехватка времени. Я не хочу вдаваться во все детали, но я просто не хотел ждать слишком долго. Когда ХВ-71 обозначил интерес ко мне, я решил остаться в Швеции.
«Барыс» был ближе всех, а уже потом появился ещё один клуб. Однако я почувствовал, что лучше провести ещё один год здесь. Счастлив ли я или разочарован? И то и то. Сейчас я очень доволен шансом, который получу в ХВ-71. У нас хорошая команда, и они верят в меня. У нас совершенно одинаковый взгляд на хоккей", — цитирует Фрёберга HockeyNews.se.
Фрёберг провёл в составе «Векшё» четыре последних сезона. В регулярном чемпионате-2018/19 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 28 (7+21) баллов при показателе полезности «-2» и 24 минутах штрафного времени. Также у игрока в активе есть игра за сборную Швеции на чемпионате мира.