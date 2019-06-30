Критикующих Россию иностранных хоккеистов предложили арестовывать

«Как реагировать на несправедливые выпады? В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет», — заявил Назаров.