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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» расторг контракт с чешским вратарем Граховиной

Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с чешским вратарем Домиником Граховиной, сообщают Vesti.kz.

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Отмечается, что стороны договорились о прекращении действия соглашения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Граховина пришел в «Барыс» в мае 2018 года. В дебютном сезоне в КХЛ он провел за команду 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф: 8−8−4, 91,0%, 2,75.

Напомним, две недели назад «Барыс» объявил о подписании контракта с канадским вратарем Эдди Паскуале.

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