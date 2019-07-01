«Барыс» расторг контракт с чешским вратарем Граховиной
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с чешским вратарем Домиником Граховиной, сообщают Vesti.kz.
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с чешским вратарем Домиником Граховиной, сообщают Vesti.kz.
Отмечается, что стороны договорились о прекращении действия соглашения.
Граховина пришел в «Барыс» в мае 2018 года. В дебютном сезоне в КХЛ он провел за команду 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф: 8−8−4, 91,0%, 2,75.
Напомним, две недели назад «Барыс» объявил о подписании контракта с канадским вратарем Эдди Паскуале.