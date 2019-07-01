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10:34 (мск), источник: СуперОмск

Омский «Авангард» покинул еще один нападающий

Омскую хоккейную команду покидает 28-летний форвард Ансель Галимов. Об этом сообщается в официальном Twitter «Авангарда».

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«Нападающий Ансель Галимов покидает нашу команду. Благодарим Анселя за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры! Спасибо за каждый матч в форме “Авангарда”», — говорится в сообщении на официальной странице омского клуба.

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Ансель Галимов играл «Авангард» с 2017 года, перейдя в омский клуб из московского «Динамо». За какую команду форвард будет выступать теперь, не сообщается.

Добавим, Галимов стал уже седьмым нападающим в текущем межсезонье, покинувшим омский клуб. Так, из команды уже ушли Илья Михеев, Максим Тальбо, Дэвид Деарне, Виктр Стольберг, Кирилл Петров и Михаил Фисенко.

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