Омский «Авангард» покинул еще один нападающий

«Нападающий Ансель Галимов покидает нашу команду. Благодарим Анселя за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры! Спасибо за каждый матч в форме “Авангарда”», — говорится в сообщении на официальной странице омского клуба.

Ансель Галимов играл «Авангард» с 2017 года, перейдя в омский клуб из московского «Динамо». За какую команду форвард будет выступать теперь, не сообщается.