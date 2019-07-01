Клуб КХЛ «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Сергеевым

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

«В прошлом сезоне Артем в нашей команде вышел на новый качественный уровень, он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени, уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займет для себя роль одного из основных защитников», — сказал спортивный директор уфимской команды Василий Чижов.

Сергеев перешел в «Салават Юлаев» в 2018 году. В прошлом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 очков (6 шайб + 6 передач), в плей-офф он сыграл в 17 матчах, набрав 3 очка (1+2).