Клуб КХЛ «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Сергеевым
ТАСС, 1 июля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником команды Артемом Сергеевым. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 1 июля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником команды Артемом Сергеевым. Об этом в понедельник сообщила
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.
«В прошлом сезоне Артем в нашей команде вышел на новый качественный уровень, он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени, уверенно отыграл в
Сергеев перешел в «Салават Юлаев» в 2018 году. В прошлом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 очков (6 шайб + 6 передач), в
С 2010 по 2013 год защитник выступал в Главной юниорской лиге Квебека, после чего подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй», но не сыграл ни одной встречи за основу, выступая в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сиракьюз». В 2015 году вернулся в Россию, где в течение трех сезонов выступал за ЦСКА.