Дацюк возвращается в Екатеринбург, «Спартак» подписывает любимчика Знарка, а Кагарлицкий выбирает СКА. Топ-10 переходов КХЛ в июне
«Спартак» вооружается игроками из категории «30+».
«Спартак» вооружается игроками из категории «30+».
«Спартак» заполучил для Олега Знарка одного из его главных любимчиков. На протяжении шести лет они работали вместе в ХК МВД/"Динамо и завоевали два Кубка Гагарина (2012, 2013). Кокарев — образец идеального хоккеиста для Знарка: универсальный, жесткий, неуступчивый, способный сыграть в любом звене. За прошлый сезон в «Витязе» он набрал 21 (7+14) очко, доказав, что к 34-м годам еще не растерял своих способностей.
Минское «Динамо» станет для 32-летнего Паре уже шестым клубом в его КХЛовской карьере. Если в «Автомобилисте» канадец был безоговорочным вторым центром, то в белорусском клубе он может претендовать на место в первом звене. В предыдущих трех сезонах Паре стабильно набирал в районе 30 очков за «регулярку», не опускаясь ниже своего игрового уровня. Минчанам нужно решить еще огромное количество проблем, но подписание Паре стоит считать удачной сделкой.
По ходу прошлого сезона «Йокерит» испытывал большие проблемы во вратарской позиции: ни Калниньш, ни особенно Заполски не могли похвастаться стабильной и надежной игрой. Подписание Антти Ниеми способно исправить ситуацию. 35-летний финн провел предыдущие два сезона в «Монреале» в качестве бэкапа Кэри Прайса, периодически демонстрируя высококлассный хоккей. Плюс у Ниеми огромный опыт игры на «канадских» площадках, которые будут использоваться большинством клубов КХЛ в предстоящем чемпионате.
После ухода Пола Постмы «Ак Барсу» понадобился мастеровитый
Молодым железнодорожникам нужен был жесткий
Щербак возвращается в Россию с целью перезагрузить карьеру после откровенно провального сезона. Его умение сыграть на любом фланге атаки, а также прекрасные диспетчерские данные очень пригодятся для топ-6 нападения «Авангарда». Фигура главного тренера Боба Хартли — еще один плюс для Щербака. Россиянин непрерывно выступал в североамериканских лигах с 2013-го года, и в «Авангарде» ему не придется отходить от заокеанского стиля игры.
Йори Лехтеря — неоднозначное подписание для СКА. С одной стороны, он
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Конечно, заменить Никиту Гусева, отправившегося покорять Северную Америку, невозможно. Тем не менее подписание одного из лучших российских крайних нападающих КХЛ — отличная сделка для СКА. В дуэте с Вадимом Шипачевым Кагарлицкий провел лучший сезон в карьере, набрав 61 (24+37) очко за 61 игру. Главная задача для Ильи Воробьева — подобрать правильного центра для Кагарлицкого. Первые претенденты: Алексей Бывальцев и Йоонас Кемппайнен.
«Волшебник» возвращается домой — прекрасная история для «Автомобилиста». В лице Дацюка екатеринбургский клуб получил настоящий символ, с которым команда войдет в новый сезон,