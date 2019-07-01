Дацюк возвращается в Екатеринбург, «Спартак» подписывает любимчика Знарка, а Кагарлицкий выбирает СКА. Топ-10 переходов КХЛ в июне

10. Денис Кокарев — из «Витязя» в «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» заполучил для Олега Знарка одного из его главных любимчиков. На протяжении шести лет они работали вместе в ХК МВД/"Динамо и завоевали два Кубка Гагарина (2012, 2013). Кокарев — образец идеального хоккеиста для Знарка: универсальный, жесткий, неуступчивый, способный сыграть в любом звене. За прошлый сезон в «Витязе» он набрал 21 (7+14) очко, доказав, что к 34-м годам еще не растерял своих способностей.

9. Франсис Паре — из «Автомобилиста» в «Динамо» (Минск)

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» станет для 32-летнего Паре уже шестым клубом в его КХЛовской карьере. Если в «Автомобилисте» канадец был безоговорочным вторым центром, то в белорусском клубе он может претендовать на место в первом звене. В предыдущих трех сезонах Паре стабильно набирал в районе 30 очков за «регулярку», не опускаясь ниже своего игрового уровня. Минчанам нужно решить еще огромное количество проблем, но подписание Паре стоит считать удачной сделкой.

8. Антти Ниеми — из «Монреаля» в «Йокерит»

Источник: http://www.globallookpress.com/

По ходу прошлого сезона «Йокерит» испытывал большие проблемы во вратарской позиции: ни Калниньш, ни особенно Заполски не могли похвастаться стабильной и надежной игрой. Подписание Антти Ниеми способно исправить ситуацию. 35-летний финн провел предыдущие два сезона в «Монреале» в качестве бэкапа Кэри Прайса, периодически демонстрируя высококлассный хоккей. Плюс у Ниеми огромный опыт игры на «канадских» площадках, которые будут использоваться большинством клубов КХЛ в предстоящем чемпионате.

7. Микаэль Викстранд — из «Ферьестада» в «Ак Барс»

Источник: http://www.globallookpress.com/

После ухода Пола Постмы «Ак Барсу» понадобился мастеровитый защитник-легионер для топ-4. Выбор пал на 25-летнего шведа Микаэля Викстранда, проведшего всю свою карьеру на родине. В предыдущем сезоне он набрал 20 (4+16) очков в 47 матчах, будучи капитаном «Ферьестада». На бумаге это мобильный универсальный защитник, играющий в достаточно простой хоккей и обладающий неплохими габаритами (188 см, 89 кг). Но удастся ли ему заиграть под руководством Дмитрия Квартальнова — пока неясно.

6. Александр Свитов — из «Ак Барса» в «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Молодым железнодорожникам нужен был жесткий дядька-наставник. На эту роль в клуб пригласили опытнейшего Александра Свитова, уже давно не демонстрирующего игру высокого уровня, но все еще способного оказать физическое и психологическое давление на соперника. Со своим опытом выступлений в Северной Америке нападающему не потребуется много времени на адаптацию к игровой модели нового главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша.

5. Никита Щербак — из «Лос-Анджелеса» в «Авангард»

Источник: http://www.gettyimages.com/

Щербак возвращается в Россию с целью перезагрузить карьеру после откровенно провального сезона. Его умение сыграть на любом фланге атаки, а также прекрасные диспетчерские данные очень пригодятся для топ-6 нападения «Авангарда». Фигура главного тренера Боба Хартли — еще один плюс для Щербака. Россиянин непрерывно выступал в североамериканских лигах с 2013-го года, и в «Авангарде» ему не придется отходить от заокеанского стиля игры.

4. Йори Лехтеря — из «Филадельфии» в СКА

Источник: http://www.gettyimages.com/

Йори Лехтеря — неоднозначное подписание для СКА. С одной стороны, он по-прежнему остается добротным универсалом, способным сыграть практически в любой тройке и на любой позиции. Но последние два сезона в «Флайерз», где за 89 матчей он набрал лишь 11 (4+7) очков, а также факт судебных разбирательств ставят под сомнение его дальнейшую карьеру. Тем не менее исключительно с игровой точки зрения, текущей формы финна должно хватить, чтобы усилить центральную ось СКА, понесшую серьезные потери в межсезонье.

3. Патрик Херсли — из СКА в «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Предыдущий плей-офф в составе СКА получился откровенно провальным для Херсли. Он допускал большое количество ошибок в обороне, при этом соперники так и не дали шведу расчехлить свою знаменитую «пушку» — за 12 матчей он набрал лишь 3 (0+3) очка. К 33 годам Херсли, являясь и без того не самым быстрым защитником, существенно сбавил в скорости и чтении игры. Тем не менее для «Спартака» это подписание стоит считать удачным: Олег Знарок уже работал со шведом в СКА и способен найти ему правильное применение. В конце концов, мощный бросок по-прежнему остался с Херсли.

2. Дмитрий Кагарлицкий — из «Динамо» (Москва) в СКА

Источник: РИА "Новости"

Конечно, заменить Никиту Гусева, отправившегося покорять Северную Америку, невозможно. Тем не менее подписание одного из лучших российских крайних нападающих КХЛ — отличная сделка для СКА. В дуэте с Вадимом Шипачевым Кагарлицкий провел лучший сезон в карьере, набрав 61 (24+37) очко за 61 игру. Главная задача для Ильи Воробьева — подобрать правильного центра для Кагарлицкого. Первые претенденты: Алексей Бывальцев и Йоонас Кемппайнен.

1. Павел Дацюк — из СКА в «Автомобилист»

Источник: РИА "Новости"