«Адмирал» представил обновленный логотип

Источник: РИА "Новости"

Обновленная эмблема представлена на официальном сайте команды. «Обновление логотипа продиктовано современными спортивными тенденциями. В моде плоская графика, плашки, упрощение для использования в мобильных устройствах», — говорится в сообщении.

Новый логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях. «Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте», — отмечается в сообщении.