«Адмирал» представил обновленный логотип
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» в новом сезоне будет новый логотип.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» в новом сезоне будет новый логотип.
Обновленная эмблема представлена на официальном сайте команды. «Обновление логотипа продиктовано современными спортивными тенденциями. В моде плоская графика, плашки, упрощение для использования в мобильных устройствах», — говорится в сообщении.
Новый логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях. «Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте», — отмечается в сообщении.
В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции КХЛ и не смог пробиться в