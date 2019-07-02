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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» представил обновленный логотип

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» в новом сезоне будет новый логотип.

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Источник: РИА "Новости"

Обновленная эмблема представлена на официальном сайте команды. «Обновление логотипа продиктовано современными спортивными тенденциями. В моде плоская графика, плашки, упрощение для использования в мобильных устройствах», — говорится в сообщении.

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Новый логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях. «Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте», — отмечается в сообщении.

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф.

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