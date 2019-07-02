Если ли у Дамира Рыспаева шанс вернуться в «Барыс»?

Источник: РИА "Новости"

В феврале 2013 года Рыспаев впервые попал в заявку «Барыса» на матч в КХЛ. Ни одной минуты на льду он тогда не провел, дебютировав лишь через полтора года. Сейчас Рыспаев — узнаваемая в лиге личность, но не определяющий игрок для команды. Защитник может оказать силовое воздействие на соперников, но не спасти матч.

Прямо сейчас защитник выступает в Южной Корее, где проводит серию товарищеских игр со сборной Казахстана. Эту команду лучшего всего было бы назвать сборной клубов Казахстана, ведь ни одного хоккеиста из основного состава нет. Но Рыспаев лидер в этом созыве, а как иначе, если в партнерах у тебя игроки из «Астаны», «Алматы», «Горняка» и «Бейбарыса».

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Тренирует совместную команду на сборе в Стране утренней свежести Андрей Манченко. Что даст этот выезд хоккеистам? Кроме игровой практики для кандидатов в национальную сборную и капельки международного опыта, другой ценности нет. Матчи проходят в период, когда хоккейный мир усиливает составы, а ведущие игроки стран находятся на заслуженном отдыхе.

Как, например, «Барыс». Вряд ли кто-то из корейского десанта в ближайшее время окажется в ведущей команде Казахстана. Не будет там и Рыспаева. Дамир будет обживаться в новой среде — Высшей хоккейной лиге. 24-летний защитник попробовал себя там в рядах «Торпедо», а теперь будет играть за «Номад».

Вряд ли технический арсенал казахстанца заинтересует Андрея Скабелку, который любит, чтобы все его игроки были мобильны и агрессивно прессинговали соперников. Рыспаев этого делать с необходимой интенсивностью не сможет. Он может напугать, но задавить — вряд ли. Тренер не будет держать место для игрока такой формации, как Дамир.

Время его ушло? В КХЛ перестали драться. Приветствуются матчи с огромным количеством шайб и силовой борьбы, но без мордобоя. Момент, когда такой игрок, как Рыспаев, был бы актуален, еще не пришел. Казахстанец в довольно юном возрасте заставил говорить о себе, но сейчас его использовать негде — нет работы для тафгая.

Особенно в «Барысе». В команде любят потолкаться, но куда важнее для результата голы и передачи, а за этим не к Рыспаеву. Возможно, его пару раз вызовут в основу, но это скорее для отвода глаз — так было, например, в серии плей-офф с «Авангардом», когда омский клуб нанес травмы лидерам. Драться в КХЛ не с кем. Профессиональной оппозиции нет. Судьба 24-летнего игрока зависит от того, сможет ли он измениться. И возраст позволяет меняться и расти.