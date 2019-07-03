«Жду компенсацию». Чешский вратарь назвал причины ухода из «Барыса»

«Мне отправили письмо с просьбой расторгнуть контракт. Теперь жду, когда выплатят компенсацию. С уважением отношусь к решению клуба. Тяжело, когда приезжаешь на сборы на костылях со сломанной ногой. Конечно, для всех сторон это неприятно. Я приехал неподготовленным. Они взяли меня не для того, чтобы я просто сидел. Наверное, я бы солгал, если сказал бы, что все было хорошо. Это не так. Если бы я лучше играл и не пропускал, ничего этого не случилось бы. К сожалению, все получилось иначе. Но на 75 процентов всё было хорошо. Руководство “Барыса” выполнило все свои обязательства. Жаль, что мы вынуждены расстаться. Надеюсь, не навсегда. Может быть, еще вернусь, когда буду полностью здоров, чтобы показать все, на что способен. О своем решении поехать в КХЛ нисколько не жалею. В прошедшем сезоне я сделал большой шаг вперед», — сказал Граховина.