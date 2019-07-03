«Барыс» подписал контракт с лучшим бомбардиром из фарм-клуба

Гурин выступает в системе ХК «Барыс» с 2017-го года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром среди нападающих «Номада» в регулярном первенстве ОЧРК — 34 очка (10+24) в 48 играх. В плей-офф ОЧРК «Номад» дошел до финальной серии, Гурин набрал восемь очков (5+3) в 16 играх.