«Барыс» подписал контракт с лучшим бомбардиром из фарм-клуба
«Барыс» продлил контракт с казахстанским нападающим Валерием Гуриным, сообщает официальный сайт столичного клуба.
«Барыс» продлил контракт с казахстанским нападающим Валерием Гуриным, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Двустороннее соглашение рассчитано на сезон — до 30 апреля 2020 года.
Гурин выступает в системе ХК «Барыс» с 2017-го года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром среди нападающих «Номада» в регулярном первенстве ОЧРК — 34 очка (10+24) в 48 играх. В