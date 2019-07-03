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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал контракт с лучшим бомбардиром из фарм-клуба

«Барыс» продлил контракт с казахстанским нападающим Валерием Гуриным, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Двустороннее соглашение рассчитано на сезон — до 30 апреля 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гурин выступает в системе ХК «Барыс» с 2017-го года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром среди нападающих «Номада» в регулярном первенстве ОЧРК — 34 очка (10+24) в 48 играх. В плей-офф ОЧРК «Номад» дошел до финальной серии, Гурин набрал восемь очков (5+3) в 16 играх.

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