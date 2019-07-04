«Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Адамом Хелевкой
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Адамом Хелевкой, сообщается на сайте казахстанской команды.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Адамом Хелевкой, сообщается на сайте казахстанской команды.
Одностороннее соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года.
Хелевка был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде драфта НХЛ-2015, но не провел за «Шаркс» ни одной игры. Форвард выступал в АХЛ за
Всего в регулярных чемпионатах АХЛ на счету Хелевки 118 очков (44 голов + 74 передач) в 189 играх. В