«Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Адамом Хелевкой

Хелевка был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде драфта НХЛ-2015, но не провел за «Шаркс» ни одной игры. Форвард выступал в АХЛ за фарм-клубы «Сан-Хосе», «Нэшвилла» и «Аризоны».