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10:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Адамом Хелевкой

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракт с канадским нападающим Адамом Хелевкой, сообщается на сайте казахстанской команды.

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Источник: AP 2019

Одностороннее соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Хелевка был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде драфта НХЛ-2015, но не провел за «Шаркс» ни одной игры. Форвард выступал в АХЛ за фарм-клубы «Сан-Хосе», «Нэшвилла» и «Аризоны».

Всего в регулярных чемпионатах АХЛ на счету Хелевки 118 очков (44 голов + 74 передач) в 189 играх. В плей-офф нападающий провёл 21 игру и набрал 6 очков (4+2).

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