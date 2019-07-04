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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал новый контракт с самым юным казахстанцем в КХЛ

В лиге он провел уже более 80 матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник молодежной и национальной сборной Казахстана Валерий Орехов продлил контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2021 года и носит двусторонний характер, то есть дает право играть в КХЛ и в ВХЛ за фарм-клуб «Номад». За «Барыс» Орехов дебютировал в сезоне 2017/18 и в 88 матчах КХЛ набрал девять (4+5) очков, в том числе — восемь (3+5) баллов в 53 играх в прошедшем чемпионате.

19-летний Орехов последние два сезона был самым юным казахстанцем в «Барысе» и в КХЛ. В системе «Барыса» он оказался в 2012 году. За семь лет уроженец Сатпаева проделал путь от игрока детских команд до главной.

В январе Орехов помог молодежной сборной Казахстана сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира, а в мае вместе с национальной командой выиграл ЧМ в первом дивизионе.

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