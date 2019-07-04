«Барыс» подписал новый контракт с самым юным казахстанцем в КХЛ
В лиге он провел уже более 80 матчей.
В лиге он провел уже более 80 матчей.
Защитник молодежной и национальной сборной Казахстана Валерий Орехов продлил контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2021 года и носит двусторонний характер, то есть дает право играть в КХЛ и в ВХЛ за
19-летний Орехов последние два сезона был самым юным казахстанцем в «Барысе» и в КХЛ. В системе «Барыса» он оказался в 2012 году. За семь лет уроженец Сатпаева проделал путь от игрока детских команд до главной.
В январе Орехов помог молодежной сборной Казахстана сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира, а в мае вместе с национальной командой выиграл ЧМ в первом дивизионе.