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12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Китайский клуб взял тафгая. Он легко уложит Рыспаева

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Источник: Instagram

Календарь ВХЛ

Уверен, что в ВХЛ довольны, так как неожиданно из-за странного переноса презентации календаря КХЛ, именно высшая лига первой из трех главных хоккейных лиг страны опубликовала расписание на сезон. А ведь задача составителей календаря в вышке еще более сложная. Там большая проблема в том, что не все клубы имеют возможность летать чартерами, да и вообще стараются экономить на переездах. Есть возможность лететь через Москву, если это дешевле — летят. Дешевле воспользоваться автобусом, пусть и ехать много часов? Едут. Не забывайте и о том, что в России до сих пор авиасообщение на уровне 80-ых годов и рейсов даже между большими городами не существует. А где-то и аэропортов нет, как, например, в Учалах или Твери.

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Клубов стало больше, а количество матчей в турнире стало меньше. И впервые в истории ВХЛ отказалась от принципа «каждый играет с каждым по два раза». Меня всегда это волновало, мол, чего это высшая лига ставит седьмой матч финала на 30 апреля, ведь сборная от них это не требует, а Евротуров нет. Но тут несколько моментов: логистика, бедность клубов. ИИХФ запрещает проводить турниры во время чемпионата мира плюс контракты игроков рассчитаны именно до 30 апреля. Тупик. В общем, сейчас клубы поделены на дивизионы и кто-то встретится друг с другом лишь раз, а уж на выезде или дома — как повезет. Самое интересное в ВХЛ то, что в нынешнее межсезонье клубы опять перетряхнули составы и фаворита нет. Этим и прекрасна лига, которая стартует 5 сентября.

Китайское усиление

Китайский клуб КХЛ по-прежнему на обочине нашего интереса, но при этом видно, что команда старается стать сильней. Правда, не все приобретения равномерны. За минувшие сутки «Куньлунь» подписал двух игроков. Гарет Хант — кандидат на выступление за сборную Китая, а иных мотивов для приглашения игрока из Лиги восточного побережья нет. Но новичок этот — забавный. В ECHL Гарет бьется, а не играет в хоккей. За последние 11 лет он лишь один раз набрал меньше 200 минут штрафа, но компенсировал свою миролюбивость в плей-офф, когда получил 35 минут в 7 встречах. Все время он подбирается к показателю 300 минут, а его статистику, как форварда, вообще не имеет смысла приводить. Я посмотрел несколько его боев и жду матча с «Барысом». Хант не побежит от Дамира Рыспаева, а уложит его.

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А вот Адам Крэкнелл смущает своим возрастом. Этому форварду уже 33 года, но он хотя бы сыграл больше 200 матчей в НХЛ. Правда, последний удачный сезон был в чемпионате 2016/17, когда Адам провел 69 матчей за «Даллас». Это вообще был его лучший год. Адам впервые выезжает за пределы Северной Америки и, думаю, что он даже не представляет, с чем столкнется.

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Атака «Барыса»

«Барысу» бы тоже какого тафгая взять, но Андрею Скабелке важны другие хоккеисты, тем более, тренер просто обязан выступить хотя бы не хуже, чем в прошлом сезоне. Не забывайте, что у команды из столицы есть важная миссия и на следующем чемпионате мира — не вылететь из группы А. Но новичок команды Адам Хелевка не успеет получить казахский паспорт, хотя имеет все данные. Ему всего 23 года, он достаточно перспективный, только на взрослом уровне в Северной Америке у него получается хуже, чем на молодежном. Хорошая игра в Западной лиге впечатлила «Сан-Хосе» и они выбрали игрока в четвертом раунде, но в «Шаркс» ему так и не дали шанса, а в первый год даже отправляли в лигу Восточного побережья. Во второй год он уже весь сезон выступал в АХЛ, но без особого успеха. Затем был переезд в фарм-клуб «Аризоны», а заканчивал сезон форвард в «Милуоки».

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Вроде бы он что-то умеет, но никак не раскроется, а в КХЛ таких игроков немного и есть шансы выйти на определенный уровень. Не забывайте и про то, что «Барыс» приглашает новичков из Северной Америки не по статистике, а после тщательных консультаций. Уже это заставляет внимательней присмотреться к новичку.

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