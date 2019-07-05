Кубок Гагарина сегодня будет выставлен в Минске
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — будет выставлен в Минске 5 июля, сообщили БЕЛТА в
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — будет выставлен в Минске 5 июля, сообщили БЕЛТА в
Кубок в столицу Беларуси привезет нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов, который является воспитанником хоккейной школы «Юность».
Почетный трофей будут выставлен в фойе ледового катка в парке имени М. Горького. Каждый желающий 5 июля с 17.00 до 19.00 сможет получить автограф форварда и сделать фото с Кубком Гагарина.