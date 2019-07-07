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14:42 (мск), источник: ТАСС

Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Москве на «ВТБ-Арене»

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московская «ВТБ-Арена» примет матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020 года. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров лиги Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Комплекс, объединивший футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей, был построен в 2018 году. Хоккейная «ВТБ-Арена» с начала 2019 года является домашней для клуба КХЛ «Динамо».

«Матч звезд пройдет в Москве на “ВТБ-Арене” — динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены, — сказал Медведев. — Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне». Звездный уикэнд пройдет 18—19 января.

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Ранее Медведев сообщал ТАСС, что Матч звезд 2020 года с большой долей вероятности пройдет в Санкт-Петербурге. «Было получено предложение о проведении Недели звезд на “ВТБ-Арене”, от него трудно отказаться», — отметил он, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение о переносе мероприятия из Санкт-Петербурга в Москву.

В 2009 и 2010 годах в Матче звезд встречались команды российских и иностранных хоккеистов, с 2011 по 2016 год — сборные Востока и Запада. С 2017 года Матч звезд проходит в формате мини-турнира между сборными четырех дивизионов.

Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В первом сезоне КХЛ (сезон-2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 — в «ВТБ Ледовом дворце» (нынешнее название — «ЦСКА-Арена»). В прошлом сезоне Матч звезд прошел на «Татнефть-Арене» в Казани.

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