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12:09 (мск), источник: БЕЛТА

Басков: Возвращение на пост главного тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта сделает команду лучше

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый главный тренер ХК «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт готов сделать белорусскую команду лучше. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции к новому сезону генеральный директор клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Подготовку к своему 12-му сезону в Континентальной хоккейной лиге динамовцы начнут под руководством канадского специалиста Крэйга Вудкрофта, ассистентом которого будет известный белорусский форвард Михаил Грабовский.

Руководитель «зубров» представил журналистам новый тренерский тандем минчан. «Перед сезоном общались с Михаилом Грабовским и сошлись во мнении, что возвращение на пост главного тренера “Динамо” Крэйга Вудкрофта сделает команду лучше. У североамериканского специалиста есть огромное желание, чтобы наш клуб прогрессировал. Контракт со специалистом заключен на два года. Это говорит о доверии к Крэйгу Вудкрофту, его стремлению добиваться результата», — отметил Дмитрий Басков.

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«Перед тем как заключить новый контракт с минским “Динамо”, долго обсуждали стратегию развития с Дмитрием Басковым. Признаюсь, впечатлен тем, какие планы в Минске по развитию клуба КХЛ, и полностью поддерживаю их. Эти факторы и позволили мне согласиться вновь возглавить “Динамо”. Вторым ключевым фактором стало включение в тренерский штаб Михаила Грабовского, который обладает огромным опытом выступления в НХЛ и готов делиться своим опытом», — сказал главный тренер Крэйг Вудкрофт.

Наставник «зубров» следил за результатами зубров в прошлом сезоне. «Теперь мы должны двигаться вперед и не оборачиваться назад. У нас новые игроки, новая стратегия развития. На прошлой неделе посетил тренировочный лагерь сборной Беларуси. Впечатлен количеством талантливых хоккеистов. Наша задача помочь этим талантам раскрыться и успешно выступить в КХЛ, а опытные игроки как белорусские, так и легионеры должны помочь добиться высоких результатов в сезоне», — рассказал он.

Впервые канадский специалист возглавил минское «Динамо» весной 2016 года. В сезоне-2016/2017 «зубры» заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, но далее первого раунда плей-офф пройти не сумели.

Крэйг Вудкрофт также ассистировал в сборной Беларуси канадскому наставнику Дэйву Льюису. После ухода из «Динамо» он возглавлял швейцарский «Серветт» из Женевы. Наставник входил в тренерский штаб сборной Канады, в том числе на Олимпиаде в Пхенчхане.

Помощником главного тренера стал известный белорусский форвард по выступлениям в НХЛ Михаил Грабовский. Игрок получил травмы головы, долгое время не выступал и не объявлял о завершении карьеры, но часто проводил мастер-классы и появлялся на тренировках «Динамо». Михаил Грабовский четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси в 2009, 2011, 2013, 2014 годах.

Первый сбор «зубры» начнут 13 июля в Пинске, после чего отправятся на турнир в Нижний Новгород (7—11 августа). Затем они выступят в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17—18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге сыграют в Кубке Латвийских железных дорог.

Очередной сезон КХЛ стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. В прошлом сезоне КХЛ «зубры» сыграли неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.

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