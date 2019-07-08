Грабовский назначен спортивным директором минского клуба КХЛ «Динамо»

Источник: AP 2019

Отмечается, что 35-летний специалист будет совмещать обязанности с должностью ассистента главного тренера команды. Главным тренером команды является Крэйг Вудкрофт.

Грабовский выступал за белорусскую команду «Юность», московское «Динамо», клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон», «Нью-Йорк Айлендерс», клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Гамильтон», а также в московском ЦСКА.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 42 очка за 62 матча, и не вышла в плей-офф.