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18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РБК: Ткачев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Нападающий Владимир Ткачев, который рассматривал возможность продолжения карьеры в НХЛ, подписал контракт на два года со СКА, утверждает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к игроку.

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Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, питерские армейцы выплатят 23-летнему российскому спортсмену около 180 миллионов рублей за два сезона по новому соглашению. В таком случае Ткачев войдет в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ. Туда также входят: нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и форвард «Автомобилиста» Найджел Доус.

​В прошедшем сезоне Ткачев провел за «Салават Юлаев» 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности «+5».

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