РБК: Ткачев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

По информации СМИ, питерские армейцы выплатят 23-летнему российскому спортсмену около 180 миллионов рублей за два сезона по новому соглашению. В таком случае Ткачев войдет в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ. Туда также входят: нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и форвард «Автомобилиста» Найджел Доус.