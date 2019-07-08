РБК: Ткачев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
Нападающий Владимир Ткачев, который рассматривал возможность продолжения карьеры в НХЛ, подписал контракт на два года со СКА, утверждает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к игроку.
Нападающий Владимир Ткачев, который рассматривал возможность продолжения карьеры в НХЛ, подписал контракт на два года со СКА, утверждает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к игроку.
По информации СМИ, питерские армейцы выплатят 23-летнему российскому спортсмену около 180 миллионов рублей за два сезона по новому соглашению. В таком случае Ткачев войдет в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ. Туда также входят: нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и форвард «Автомобилиста» Найджел Доус.
В прошедшем сезоне Ткачев провел за «Салават Юлаев» 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности «+5».