Клуб КХЛ «Авангард» подписал контракт со швейцарским нападающим Андригетто

Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

«Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, отлично видит площадку и партнеров, — заявил президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Что немаловажно, он универсален — способен сыграть на фланге и в центре. Но самое главное — в свои 26 лет он предельно мотивирован проявить себя в КХЛ».

Андригетто станет первым полевым игроком из Швейцарии, который выступит в российском клубе КХЛ. Ранее за подмосковный «Атлант» играл швейцарский вратарь Мартин Гербер, а за хорватский «Медвешчак» — защитник Горан Безина.

В прошедшем сезоне Андригетто выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» и провел 69 матчей, в которых набрал 17 очков (семь шайб + десять передач). Андригетто выступал в НХЛ с 2014 года, он также играл в составе «Монреаля». Всего в НХЛ он провел 227 матчей (регулярный чемпионат — 216, плей-офф — 11), в которых набрал 84 очка (32+52).