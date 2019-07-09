Клуб КХЛ «Авангард» подписал контракт со швейцарским нападающим Андригетто
ТАСС, 9 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска подписал соглашение со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Об этом сообщает
ТАСС, 9 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска подписал соглашение со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Об этом сообщает
Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.
«Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, отлично видит площадку и партнеров, — заявил президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Что немаловажно, он универсален — способен сыграть на фланге и в центре. Но самое главное — в свои 26 лет он предельно мотивирован проявить себя в КХЛ».
Андригетто станет первым полевым игроком из Швейцарии, который выступит в российском клубе КХЛ. Ранее за подмосковный «Атлант» играл швейцарский вратарь Мартин Гербер, а за хорватский «Медвешчак» — защитник Горан Безина.
В прошедшем сезоне Андригетто выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» и провел 69 матчей, в которых набрал 17 очков (семь шайб + десять передач). Андригетто выступал в НХЛ с 2014 года, он также играл в составе «Монреаля». Всего в НХЛ он провел 227 матчей (регулярный чемпионат — 216,
В составе сборной Швейцарии Андригетто стал серебряным призером чемпионата мира в 2018 году. Всего на чемпионатах мира он сыграл 22 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач.