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14:16 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Авангард» подписал контракт со швейцарским нападающим Андригетто

ТАСС, 9 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска подписал соглашение со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, отлично видит площадку и партнеров, — заявил президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Что немаловажно, он универсален — способен сыграть на фланге и в центре. Но самое главное — в свои 26 лет он предельно мотивирован проявить себя в КХЛ».

Андригетто станет первым полевым игроком из Швейцарии, который выступит в российском клубе КХЛ. Ранее за подмосковный «Атлант» играл швейцарский вратарь Мартин Гербер, а за хорватский «Медвешчак» — защитник Горан Безина.

В прошедшем сезоне Андригетто выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» и провел 69 матчей, в которых набрал 17 очков (семь шайб + десять передач). Андригетто выступал в НХЛ с 2014 года, он также играл в составе «Монреаля». Всего в НХЛ он провел 227 матчей (регулярный чемпионат — 216, плей-офф — 11), в которых набрал 84 очка (32+52).

В составе сборной Швейцарии Андригетто стал серебряным призером чемпионата мира в 2018 году. Всего на чемпионатах мира он сыграл 22 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач.

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