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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен полный план подготовки «Барыса» к новому сезону КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал полный план подготовки «Барыса» и других клубов дивизиона Чернышева к новому сезону.

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Источник: РИА "Новости"

Команда соберется 13—14 июля в Нур-Султане, где пройдет медосмотр. С 15 июля до 6 августа клуб проведет первый сбор на родном льду, а с 7 по 11 августа сыграет на домашнем Кубке Президента РК.

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Далее по плану у «Барыса» следующие сборы и игры:
12 — 13 августа — сбор в Нур-Султане
14 — 24 августа — сбор в Швейцарии
15 — 17 августа — участие в турнире LehnerCup (Швейцария)
20 августа — контрольный матч «Давос» (Швейцария) — «Барыс»
22 августа — контрольный матч «Лугано» (Швейцария) — «Барыс»
25 — 31 августа — сбор в Нур-Султане.

Отметим, что новый сезон КХЛ стартует в сентябре, а «Барыс» первые домашние матчи сыграет в Алматы.

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