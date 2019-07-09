Стал известен полный план подготовки «Барыса» к новому сезону КХЛ
Официальный сайт КХЛ опубликовал полный план подготовки «Барыса» и других клубов дивизиона Чернышева к новому сезону.
Официальный сайт КХЛ опубликовал полный план подготовки «Барыса» и других клубов дивизиона Чернышева к новому сезону.
Команда соберется
Далее по плану у «Барыса» следующие сборы и игры:
12 — 13 августа — сбор в Нур-Султане
14 — 24 августа — сбор в Швейцарии
15 — 17 августа — участие в турнире LehnerCup (Швейцария)
20 августа — контрольный матч «Давос» (Швейцария) — «Барыс»
22 августа — контрольный матч «Лугано» (Швейцария) — «Барыс»
25 — 31 августа — сбор в
Отметим, что новый сезон КХЛ стартует в сентябре, а «Барыс» первые домашние матчи сыграет в Алматы.