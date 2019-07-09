Стал известен полный план подготовки «Барыса» к новому сезону КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Команда соберется 13—14 июля в Нур-Султане, где пройдет медосмотр. С 15 июля до 6 августа клуб проведет первый сбор на родном льду, а с 7 по 11 августа сыграет на домашнем Кубке Президента РК.

Далее по плану у «Барыса» следующие сборы и игры:

12 — 13 августа — сбор в Нур-Султане

14 — 24 августа — сбор в Швейцарии

15 — 17 августа — участие в турнире LehnerCup (Швейцария)

20 августа — контрольный матч «Давос» (Швейцария) — «Барыс»

22 августа — контрольный матч «Лугано» (Швейцария) — «Барыс»

25 — 31 августа — сбор в Нур-Султане.