Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
11:20 (мск), источник: Vesti.kz

В Алматы или Нур-Султане? Определено место проведения первого домашнего матча «Барыса» в новом сезоне КХЛ

«Барыс» первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проведет на домашней арене в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет 3 сентября на «Барыс-Арене». Соперником подопечных Андрея Скабелки будет «Адмирал» из Владивостока.

Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ на сезон-2019/20 станет известно уже завтра, 11 июля.

При этом ранее сообщалось, что новый сезон в КХЛ «Барыс» может начать в Алматы. Дело в том, что в сентябре на «Барыс-Арене» пройдет чемпионат мира по борьбе, который станет квалификационным к Олимпиаде в Токио.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ
Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за Гризманна
СМИ: Игрока «Барселоны» обязали выплатить €2 млн задолженности
Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу
Россиянин из НХЛ рассказал о жизни в американской семье
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь