В Алматы или Нур-Султане? Определено место проведения первого домашнего матча «Барыса» в новом сезоне КХЛ
«Барыс» первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проведет на домашней арене в
«Барыс» первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проведет на домашней арене в
Игра пройдет 3 сентября на «Барыс-Арене». Соперником подопечных Андрея Скабелки будет «Адмирал» из Владивостока.
Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ на сезон-2019/20 станет известно уже завтра, 11 июля.
При этом ранее сообщалось, что новый сезон в КХЛ «Барыс» может начать в Алматы. Дело в том, что в сентябре на «Барыс-Арене» пройдет чемпионат мира по борьбе, который станет квалификационным к Олимпиаде в Токио.