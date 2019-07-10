В Алматы или Нур-Султане? Определено место проведения первого домашнего матча «Барыса» в новом сезоне КХЛ

При этом ранее сообщалось, что новый сезон в КХЛ «Барыс» может начать в Алматы. Дело в том, что в сентябре на «Барыс-Арене» пройдет чемпионат мира по борьбе, который станет квалификационным к Олимпиаде в Токио.