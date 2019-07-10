Финалист Кубка Гагарина объяснил отказ от сборной Казахстана и высказался о Рыспаеве
Воспитанник
Воспитанник
— В «Авангард» ты перешел из ЦСКА, и вот два твоих клуба, бывший и нынешний, встречаются в финале Кубка Гагарина. Был ли у тебя
— Я и сам много думал об этом, но в итоге решил, что особой принципиальности в противостоянии именно с ЦСКА у меня не было. Тут на любого соперника будет фантастический настрой — это же финал Кубка Гагарина! И выходить на лед именно против бывших одноклубников или другой команды — не так уж важно. Да, у меня среди «красно-синих» осталось много друзей, меня знают «армейские» болельщики, хотелось сыграть хорошо. Но вряд ли стоит говорить о
— Тебе было всего 18 лет, когда из своего небольшого казахстанского города
— Так и есть. Конечно, потребовалось время, чтобы перестроиться, ведь это было вообще первый раз, когда я так далеко уехал от дома, от семьи. И огромное счастье, что в столицу из
— На двух молодежных чемпионатах мира ты выступал за сборную Казахстана, и в 2012-м даже завоевал «серебро». А отношения с главной сборной Казахстана не сложились?
— Так ведь в 2014 году, для того чтобы претендовать на место в составе ЦСКА, я получил российское гражданство. В качестве легионера, разумеется, у меня там ни малейших шансов не было. А дело обстояло так: если ты получил российский паспорт и играешь в КХЛ, то должен подписать официальный отказ от выступлений за сборную Казахстана. Ну и, соответственно, когда я приезжал в Казахстан, то сдал казахстанский паспорт. Двойного гражданства у меня не было никогда.
— Когда ты, на тот момент действующий обладатель Кубка Харламова, в 2017 году оказался в Омске,
— Нет, это ошибочное мнение. Наоборот, я был очень рад оказаться в «Авангарде», ведь здесь играл мой брат, Саша Пережогин, на которого я всегда равнялся и с детства мечтал играть с ним в одной команде! Да и вообще, Омск совсем не чужой для меня город. Тут живут мои родственники, а сейчас я и сам пустил здесь корни: купил в Омске квартиру, в ближайшее время планирую продать нашу недвижимость в Казахстане и перевезти сюда маму из
— Ты с детства знаком с Дамиром Рыспаевым. Вокруг этого хоккеиста ведутся жаркие споры, и большинство болельщиков считает, что такие игроки только работают против имиджа КХЛ. А что ты об этом думаешь?
— Давайте я скажу безотносительно к Дамиру, не лично про него. Если не говорить персонально про Рыспаева, то игроки с таким стилем поведения в КХЛ, конечно же, не нужны. Я категорически против того, чтобы люди, полагающие себя «тафгаями», дрались не друг с другом, а набрасывались на «игровиков».