Финалист Кубка Гагарина объяснил отказ от сборной Казахстана и высказался о Рыспаеве

— В «Авангард» ты перешел из ЦСКА, и вот два твоих клуба, бывший и нынешний, встречаются в финале Кубка Гагарина. Был ли у тебя какой-то особый настрой на «армейцев», ведь принято считать, что хоккеисты всегда особенно стараются в матчах против своих бывших клубов?

— Я и сам много думал об этом, но в итоге решил, что особой принципиальности в противостоянии именно с ЦСКА у меня не было. Тут на любого соперника будет фантастический настрой — это же финал Кубка Гагарина! И выходить на лед именно против бывших одноклубников или другой команды — не так уж важно. Да, у меня среди «красно-синих» осталось много друзей, меня знают «армейские» болельщики, хотелось сыграть хорошо. Но вряд ли стоит говорить о какой-то особой принципиальности. Она у меня была тогда, когда я, будучи совсем молодым хоккеистом, перебрался из моего родного Казахстана в Россию. И во время первых игр против клубов из Караганды, Усть-Каменогорска или того же «Барыса» у меня был просто невероятный мандраж! Но со временем стало полегче. (Улыбается.).

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— Тебе было всего 18 лет, когда из своего небольшого казахстанского города Усть-Каменогорска ты перебрался в Москву. Это был, наверное, один из самых сложных этапов в твоей жизни?

— Так и есть. Конечно, потребовалось время, чтобы перестроиться, ведь это было вообще первый раз, когда я так далеко уехал от дома, от семьи. И огромное счастье, что в столицу из Усть-Каменогорска я приехал не один, а вместе с Юрой Сергиенко. Вдвоем нам было гораздо легче! Постепенно познакомились с ребятами из ЦСКА, а затем и подружились. Так что потом уже чувствовал себя как дома. Практически стал москвичом. (Смеется.).

— На двух молодежных чемпионатах мира ты выступал за сборную Казахстана, и в 2012-м даже завоевал «серебро». А отношения с главной сборной Казахстана не сложились?

— Так ведь в 2014 году, для того чтобы претендовать на место в составе ЦСКА, я получил российское гражданство. В качестве легионера, разумеется, у меня там ни малейших шансов не было. А дело обстояло так: если ты получил российский паспорт и играешь в КХЛ, то должен подписать официальный отказ от выступлений за сборную Казахстана. Ну и, соответственно, когда я приезжал в Казахстан, то сдал казахстанский паспорт. Двойного гражданства у меня не было никогда.

— Когда ты, на тот момент действующий обладатель Кубка Харламова, в 2017 году оказался в Омске, по-моему, ты был не в особом восторге от того, что тебя обменяли из ЦСКА в «Авангард»?

— Нет, это ошибочное мнение. Наоборот, я был очень рад оказаться в «Авангарде», ведь здесь играл мой брат, Саша Пережогин, на которого я всегда равнялся и с детства мечтал играть с ним в одной команде! Да и вообще, Омск совсем не чужой для меня город. Тут живут мои родственники, а сейчас я и сам пустил здесь корни: купил в Омске квартиру, в ближайшее время планирую продать нашу недвижимость в Казахстане и перевезти сюда маму из Усть-Каменогорска. Так что никаких проблем с адаптацией в этом городе и в этом клубе у меня не было. Ребята в команде приняли меня быстро и хорошо, и вот уже два года мы с ними не разлей вода.