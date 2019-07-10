СКА подписал двухлетний контракт с хоккеистом Ткачевым
ТАСС, 10 июля. Петербургский СКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 10 июля. Петербургский СКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом в среду сообщила
СКА получил права на 23-летнего нападающего в результате обмена с уфимским «Салаватом Юлаевым», в который отправился форвард Никита Сошников.
Ткачев выступал за «Салават Юлаев» с конца 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 (5+21) очков, в
СКА в сезоне-2018/19 занял второе место в Западной конференции, в