СКА подписал двухлетний контракт с хоккеистом Ткачевым

СКА получил права на 23-летнего нападающего в результате обмена с уфимским «Салаватом Юлаевым», в который отправился форвард Никита Сошников.

Ткачев выступал за «Салават Юлаев» с конца 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 (5+21) очков, в плей-офф на его счету 10 (4+6) очков в 17 встречах. Ткачев — лучший новичок КХЛ сезона-2016/17.