Клуб КХЛ «Локомотив» подписал контракт с канадским нападающим Рэтти
ТАСС, 10 июля. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» подписал соглашение с канадским форвардом Таем Рэтти. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 10 июля. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» подписал соглашение с канадским форвардом Таем Рэтти. Об этом в среду сообщила
Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год.
Последние два сезона Рэтти провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», в сезоне-2018/19 он провел в общей сложности 64 матча, набрав 20 (9 шайб + 11 передач) очков. Также форвард выступал за «Сент-Луис» и «Каролину».
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» занял третье место в Западной конференции. В