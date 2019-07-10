Клуб КХЛ «Локомотив» подписал контракт с канадским нападающим Рэтти

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год.

Последние два сезона Рэтти провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», в сезоне-2018/19 он провел в общей сложности 64 матча, набрав 20 (9 шайб + 11 передач) очков. Также форвард выступал за «Сент-Луис» и «Каролину».