Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
13:24 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Локомотив» подписал контракт с канадским нападающим Рэтти

ТАСС, 10 июля. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» подписал соглашение с канадским форвардом Таем Рэтти. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Наверх

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последние два сезона Рэтти провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон», в сезоне-2018/19 он провел в общей сложности 64 матча, набрав 20 (9 шайб + 11 передач) очков. Также форвард выступал за «Сент-Луис» и «Каролину».

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» занял третье место в Западной конференции. В плей-офф ярославский клуб во втором раунде уступил петербургскому СКА (счет в серии 1−4).

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ
Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за Гризманна
СМИ: Игрока «Барселоны» обязали выплатить €2 млн задолженности
Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу
Россиянин из НХЛ рассказал о жизни в американской семье
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь