Хоккеисты «Динамо-Минск» проведут первый домашний матч в новом сезоне КХЛ с «Нефтехимиком»

Источник: РИА "Новости"

Игра состоится в «Минск-Арене» 2 сентября.

Полный календарь сезона будет опубликован 11 июля.

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Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября 2019 года, а плей-офф пройдет с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

В ходе регулярного чемпионата 2019−2020 годов каждая из 24 команд проведет по 62 матча. В календаре запланированы паузы по шесть дней. Матч звезд КХЛ состоится 18—19 января 2020 года в Москве на льду «ВТБ-Арены».

Минское «Динамо» в 12-й раз стартует в престижном турнире. В прошлом сезоне «зубрам» не удалось выйти в плей-офф. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения. Минчан возглавил ранее уже работавший с белорусским клубом канадский специалист Крэйг Вудкрофт, его помощником и спортивным директором команды стал известный в прошлом игрок Михаил Грабовский.

За «Динамо» в новом сезоне будут выступать и ряд известных белорусских хоккеистов: Михаил Стефанович, Александр Когалев, Евгений Ковыршин, легионеры Стефан Эллиот, Фрэнсис Паре, Юнас Энрот.