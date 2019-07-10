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13:51 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» начнет сезон КХЛ гостевым матчем с рижским «Динамо» 2 сентября

ТАСС, 10 июля. Московский «Спартак» откроет сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гостевым матчем с рижским «Динамо» 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Первый домашний матч «Спартак» проведет 8 сентября против минского «Динамо» (начало 17:00 мск), до этого 4 сентября столичный клуб на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

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Московское «Динамо» откроет новый сезон домашним матчем с нижегородским «Торпедо» 2 сентября. Петербургский СКА в этот же день встретится на выезде с магнитогорским «Металлургом», первый домашний матч петербургская команда проведет 10 сентября против новосибирской «Сибири».

Полный календарь нового сезона КХЛ будет представлен 11 июля.

Команды в сезоне-2019/20 проведут 62 матча. Старт сезона намечен на 1 сентября, в матче за Кубок открытия встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина столичный ЦСКА и финалист прошлого розыгрыша омский «Авангард», игра пройдет на домашней арене ЦСКА. Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля, Матч звезд КХЛ пройдет 18—19 января.

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