«Спартак» начнет сезон КХЛ гостевым матчем с рижским «Динамо» 2 сентября
ТАСС, 10 июля. Московский «Спартак» откроет сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гостевым матчем с рижским «Динамо» 2 сентября. Об этом сообщает
ТАСС, 10 июля. Московский «Спартак» откроет сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гостевым матчем с рижским «Динамо» 2 сентября. Об этом сообщает
Первый домашний матч «Спартак» проведет 8 сентября против минского «Динамо» (начало 17:00 мск), до этого 4 сентября столичный клуб на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
Московское «Динамо» откроет новый сезон домашним матчем с нижегородским «Торпедо» 2 сентября. Петербургский СКА в этот же день встретится на выезде с магнитогорским «Металлургом», первый домашний матч петербургская команда проведет 10 сентября против новосибирской «Сибири».
Полный календарь нового сезона КХЛ будет представлен 11 июля.
Команды в сезоне-2019/20 проведут 62 матча. Старт сезона намечен на 1 сентября, в матче за Кубок открытия встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина столичный ЦСКА и финалист прошлого розыгрыша омский «Авангард», игра пройдет на домашней арене ЦСКА. Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля.