«Спартак» начнет сезон КХЛ гостевым матчем с рижским «Динамо» 2 сентября

Источник: РИА "Новости"

Первый домашний матч «Спартак» проведет 8 сентября против минского «Динамо» (начало 17:00 мск), до этого 4 сентября столичный клуб на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

Московское «Динамо» откроет новый сезон домашним матчем с нижегородским «Торпедо» 2 сентября. Петербургский СКА в этот же день встретится на выезде с магнитогорским «Металлургом», первый домашний матч петербургская команда проведет 10 сентября против новосибирской «Сибири».

Полный календарь нового сезона КХЛ будет представлен 11 июля.