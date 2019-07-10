Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с пятью игроками

Дерябин — первый воспитанник динамовской школы, который сыграл в КХЛ. Случилось это в сезоне-2017/18, когда он провел два матча в составе «зубров». Сытый — ещё один воспитанник «Динамо», который в юношеском возрасте уехал в Уфу и выступал за команды «Салавата Юлаева» различных возрастов. Мартынов два года провел в Западной хоккейной лиге, выступая за «Виторию Роялс». В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд.