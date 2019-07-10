Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с пятью игроками
Пять хоккеистов заключили пробные контракты с минским «Динамо», сообщает
Пять хоккеистов заключили пробные контракты с минским «Динамо», сообщает
Дерябин — первый воспитанник динамовской школы, который сыграл в КХЛ. Случилось это в сезоне-2017/18, когда он провел два матча в составе «зубров». Сытый — ещё один воспитанник «Динамо», который в юношеском возрасте уехал в Уфу и выступал за команды «Салавата Юлаева» различных возрастов. Мартынов два года провел в Западной хоккейной лиге, выступая за «Виторию Роялс». В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в
Грецкий — воспитанник гродненского хоккея. Долгое время он защищал цвета родного «Немана». Минувший сезон хоккеист провел в «Динамо-Молодечно». В 51 матче нападающий оформил 16 (10+6) очков с показателем полезности «+2». Парфеевец в прошлом и позапрошлом сезонах провёл за минский клуб 28 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-8». Кроме того, Максим выступал за