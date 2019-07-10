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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с пятью игроками

Пять хоккеистов заключили пробные контракты с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение подписали защитник Дмитрий Дерябин, а также нападающие Николай Сытый, Игорь Мартынов, Вячеслав Грецкий и Максим Парфеевец.

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Дерябин — первый воспитанник динамовской школы, который сыграл в КХЛ. Случилось это в сезоне-2017/18, когда он провел два матча в составе «зубров». Сытый — ещё один воспитанник «Динамо», который в юношеском возрасте уехал в Уфу и выступал за команды «Салавата Юлаева» различных возрастов. Мартынов два года провел в Западной хоккейной лиге, выступая за «Виторию Роялс». В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд.

Грецкий — воспитанник гродненского хоккея. Долгое время он защищал цвета родного «Немана». Минувший сезон хоккеист провел в «Динамо-Молодечно». В 51 матче нападающий оформил 16 (10+6) очков с показателем полезности «+2». Парфеевец в прошлом и позапрошлом сезонах провёл за минский клуб 28 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-8». Кроме того, Максим выступал за фарм-клуб — минскую «Юность»: в 32 матчах экстралиги набрал 31 (14+17) очко при полезности «+16».

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