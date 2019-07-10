Кудашов заявил, что перед СКА поставлены самые высокие задачи

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду стало известно, что Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера СКА и национальной сборной России.

«Должность главного тренера — высочайшая ответственность, тем более в таком клубе, как СКА. Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие — в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат», — сказал специалист.

«Сейчас наша главная цель — грамотно подготовить команду к будущему сезону. Уверен, что проблем с адаптацией ни у кого не возникнет: в нашем коллективе все профессионалы своего дела. Сейчас нас ждет серьезный этап подготовки к сезону. И мы очень рады будем вновь увидеться с нашими болельщиками как на предсезонных турнирах, так и на играх чемпионата КХЛ, без сомнения, СКА будет прилагать все усилия, чтобы радовать нашу аудиторию высокими результатами», — добавил Кудашов.

Кудашов с сентября 2013 года по апрель 2015-го возглавлял подмосковный «Атлант», а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского «Локомотива». Кудашов стал 14-м главным тренером в истории российской сборной.