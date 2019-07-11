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16:01 (мск), источник: ТАСС

СКА и ЦСКА проведут между собой шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Петербургский СКА и московский ЦСКА проведут между собой шесть встреч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20. Об этом на официальной презентации календаря КХЛ сообщила пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В предыдущих сезонах две команды играли между собой максимум по четыре встречи. СКА и ЦСКА в двух последних сезонах встречались в финале Западной конференции, первый матч между армейскими командами в новом сезоне состоится 13 сентября в Санкт-Петербурге. Также по шесть игр в регулярном чемпионате между собой проведут казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», екатеринбургский «Автомобилист» и казахстанский «Барыс», а также ярославский «Локомотив» и финский «Йокерит».

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября Кубком открытия, в котором сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и прошлогодний финалист «Авангард». Завершится регулярный чемпионат 27 февраля. В случае необходимости проведения седьмого матча финальной серии плей-офф, он состоится 30 апреля.

Неделя звезд хоккея пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве с 11 по 19 января. 11 января состоится матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), днем позже пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 18 января состоится Мастер-шоу КХЛ, сам Матч звезд КХЛ пройдет 19 января.

В предстоящем чемпионате будут три паузы на этапы Еврохоккейтура — с 4 по 12 ноября, с 9 по 17 декабря и с 3 по 11 февраля. Как и в прошлом сезоне все команды КХЛ проведут по 62 матча, всего в регулярном чемпионате состоится 744 игры.

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