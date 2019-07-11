СКА и ЦСКА проведут между собой шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В предыдущих сезонах две команды играли между собой максимум по четыре встречи. СКА и ЦСКА в двух последних сезонах встречались в финале Западной конференции, первый матч между армейскими командами в новом сезоне состоится 13 сентября в Санкт-Петербурге. Также по шесть игр в регулярном чемпионате между собой проведут казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», екатеринбургский «Автомобилист» и казахстанский «Барыс», а также ярославский «Локомотив» и финский «Йокерит».

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября Кубком открытия, в котором сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и прошлогодний финалист «Авангард». Завершится регулярный чемпионат 27 февраля. В случае необходимости проведения седьмого матча финальной серии плей-офф, он состоится 30 апреля.

Неделя звезд хоккея пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве с 11 по 19 января. 11 января состоится матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), днем позже пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 18 января состоится Мастер-шоу КХЛ, сам Матч звезд КХЛ пройдет 19 января.