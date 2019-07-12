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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Здесь меня никто не знает». Канадец с драфта НХЛ — о переходе в «Барыс» и новом этапе в карьере

Принять решение о переходе ему помог экс-игрок казахстанского клуба.

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Источник: Instagram

Канадский нападающий «Барыса» Адам Хелевка дал первое интервью в качестве игрока казахстанского клуба.

В 2015 году Хелевка был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ, а затем также в системах «Нэшвилла» и «Финикса». Форвард в итоге не получил шанса в НХЛ и выступал исключительно в АХЛ. О его переходе «Барыс» объявил 3 июля, а соглашение рассчитано на один сезон.

По словам Хелевка, дорога до Казахстана у него заняла приличное время, а определиться ему с выбором помог экс-форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин, который этим летом перешел в «Ак Барс».

— Сначала летел десять часов из Ванкувера во Франкфурт. Пару часов ждал следующий рейс и после пролетел еще пять часов до Нур-Султана. Сейчас для меня все новое. Сегодня мы прошли с ребятами медосмотр, все хорошо, — сказал Хелевка.

— Назовите главные причины, почему вы выбрали «Барыс». Как получили предложение играть в Казахстане?
— Пару недель назад получил предложение от клуба, думал несколько дней. Много хорошего слышал от бывших игроков «Барыса» и хоккеистов, выступавших в КХЛ. Думаю, что мне выпал отличный шанс в карьере, чтобы расти и становиться лучше каждый день.

— А что о «Барысе» говорили бывшие игроки?
— Что клуб хорошо относится к игрокам, что здесь отличная поддержка от болельщиков и красивый город.

— С кем из игроков «Барыса» вы знакомы?
— Лично ни с кем не был знаком, но я тренировался с Коди Фрэнсоном из «Авангарда», а он знает пару игроков — к примеру, Мэтта Фрэттина, который сказал, что это отличное место. Я рад быть здесь.

— Что вы ждете от нового этапа карьеры?
— Это начало чего-то нового. Все с чистого листа. Здесь меня никто не знает и нужно заново заявлять о себе и в клубе, и в лиге. С нетерпением жду этого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Хелевка стал третьим новичком из Канады для «Барыса» в это межсезонье — после вратаря Эдди Паскуале и нападающего Корбэна Найта. Вместе с ним клуб пополнил форвард сборной Финляндии Ииро Пакаринен, а также защитники сборной Казахстана Никита Клещенко и Леонид Метальников.

Добавим, что игроки «Барыса» уже вышли из отпуска и прибыли в расположение клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 12 сентября.

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