Восемь игроков подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

Подготовку к новому сезону хоккеисты минского «Динамо» начнут в середине июля в Пинске, после чего отправятся в Нижний Новгород. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17—18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.