Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
12:06 (мск), источник: БЕЛТА

Восемь игроков подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков находятся на просмотре в хоккейном клубе «Динамо-Минск», с ними подписаны пробные контракты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Наверх

В список вошли голкипер Дмитрий Мильчаков, защитники Роман Дюков и Роман Достанко, нападающие Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Андрей Степанов, Александр Матерухин и Артем Волков.

В случае удачного прохождения просмотра с игроками будут заключены контракты.

Подготовку к новому сезону хоккеисты минского «Динамо» начнут в середине июля в Пинске, после чего отправятся в Нижний Новгород. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17—18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Гороскоп на июль 2019 года
Панайотов рассказал об отношениях с Лепсом, Долиной и своей женой
Зинедин Зидан покинул расположение мадридского «Реала»
«Атлетико» подаст в суд на «Барселону» из-за трансфера Гризманна
10 молодых футболистов РПЛ, которые выстрелят в этом сезоне
Грузинский футболист назвал причину ухода из «Локомотива»
Капитан «Ростова» может покинуть клуб в летнее трансферное окно
«Краснодар» может подписать Миху Зайца
Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь