Восемь игроков подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков находятся на просмотре в хоккейном клубе «Динамо-Минск», с ними подписаны пробные контракты, сообщили БЕЛТА в
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков находятся на просмотре в хоккейном клубе «Динамо-Минск», с ними подписаны пробные контракты, сообщили БЕЛТА в
В список вошли голкипер Дмитрий Мильчаков, защитники Роман Дюков и Роман Достанко, нападающие Андрей Павленко, Виктор Масилевич, Андрей Степанов, Александр Матерухин и Артем Волков.
В случае удачного прохождения просмотра с игроками будут заключены контракты.
Подготовку к новому сезону хоккеисты минского «Динамо» начнут в середине июля в Пинске, после чего отправятся в Нижний Новгород. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет