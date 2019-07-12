Платт: Русский подход к хоккею мне теперь ближе

Источник: РИА "Новости"

— Почему ты решил сменить «Йокерит» на «Автомобилист»?

— За много лет, проведенных в Беларуси и России, у меня изменился менталитет. И русский подход к хоккею мне теперь ближе. Он более серьезный в том, что касается подготовки, ожиданий… Я даже стал испытывать удовольствие от подобного давления. В Финляндии же все как-то расслабленнее.

— Что у тебя там не получалось?