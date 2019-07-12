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12:33 (мск), источник: Прессбол

Платт: Русский подход к хоккею мне теперь ближе

Нападающий Джефф Платт, признанный лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, почему не сумел проявить себя в «Йокерите».

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Источник: РИА "Новости"

— Почему ты решил сменить «Йокерит» на «Автомобилист»?

— За много лет, проведенных в Беларуси и России, у меня изменился менталитет. И русский подход к хоккею мне теперь ближе. Он более серьезный в том, что касается подготовки, ожиданий… Я даже стал испытывать удовольствие от подобного давления. В Финляндии же все как-то расслабленнее.

— Что у тебя там не получалось?

— Реализация моментов оставляла желать лучшего. Я мог забросить гораздо больше. И команда выступила так себе, вылетела уже в первом раунде плей-офф. В общем, на клубном уровне год не выдающийся. Пожалуй, самым успешным сезоном стал для меня первый в ЦСКА — 2015/16. Тогда и у меня игра шла, и команда смотрелась прилично. Не хватило чуть-чуть, чтобы завоевать Кубок Гагарина.

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