Платт: Русский подход к хоккею мне теперь ближе
Нападающий Джефф Платт, признанный лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, почему не сумел проявить себя в «Йокерите».
Нападающий Джефф Платт, признанный лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал, почему не сумел проявить себя в «Йокерите».
— Почему ты решил сменить «Йокерит» на «Автомобилист»?
— За много лет, проведенных в Беларуси и России, у меня изменился менталитет. И русский подход к хоккею мне теперь ближе. Он более серьезный в том, что касается подготовки, ожиданий… Я даже стал испытывать удовольствие от подобного давления. В Финляндии же все
— Что у тебя там не получалось?
— Реализация моментов оставляла желать лучшего. Я мог забросить гораздо больше. И команда выступила так себе, вылетела уже в первом раунде