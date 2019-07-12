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12 июля, источник: БЕЛТА

ХК «Динамо-Минск» сформировал тренерский штаб на сезон

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Главному тренеру Крэйгу Вудкрофту будут помогать Андрей Мезин, Павел Перепехин, Александр Журик и французский специалист по физподготовке Адриан Вальво, который будет работать с динамовцами в ближайшие три месяца, а затем приезжать в Беларусь и следить за состоянием игроков.

Минское «Динамо» с 13 июля приступает к подготовке в Пинске, после чего команду ждут турниры в Нижнем Новгороде, Кубок Беларуси в Орше, Риге.

Первый матч 12-го сезона КХЛ «зубры» проведут на своей площадке 2 сентября против «Нефтехимика».

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