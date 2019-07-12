ХК «Динамо-Минск» сформировал тренерский штаб на сезон

Главному тренеру Крэйгу Вудкрофту будут помогать Андрей Мезин, Павел Перепехин, Александр Журик и французский специалист по физподготовке Адриан Вальво, который будет работать с динамовцами в ближайшие три месяца, а затем приезжать в Беларусь и следить за состоянием игроков.