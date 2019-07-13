Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом». Зарплата — 70 миллионов рублей

Источник: AP 2019

Контракт заключен на один год.

Войнов не будет выступать за «Трактор». Он просит большую зарплату.

Войнов, двукратный обладатель Кубка Стэнли и обладатель Кубка Гагарина, пропустил прошлый сезон целиком из-за дисквалификации и травмы.

При участии независимого арбитра дисквалификация Войнова была сокращена до 41 матча на следующий сезон, и мог подписать контракт в январе, но большого интереса никто не проявил.