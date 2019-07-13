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13:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом». Зарплата — 70 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», зарплата защитника Вячеслава Войнова в «Авангарде» составит 70 миллионов рублей.

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Источник: AP 2019

Контракт заключен на один год.

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Войнов не будет выступать за «Трактор». Он просит большую зарплату.

Войнов, двукратный обладатель Кубка Стэнли и обладатель Кубка Гагарина, пропустил прошлый сезон целиком из-за дисквалификации и травмы.

При участии независимого арбитра дисквалификация Войнова была сокращена до 41 матча на следующий сезон, и мог подписать контракт в январе, но большого интереса никто не проявил.

В сезоне-2017/2018 Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. (Игорь Еронко).

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