Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом». Зарплата — 70 миллионов рублей
Как стало известно «СЭ», зарплата защитника Вячеслава Войнова в «Авангарде» составит 70 миллионов рублей.
Как стало известно «СЭ», зарплата защитника Вячеслава Войнова в «Авангарде» составит 70 миллионов рублей.
Контракт заключен на один год.
Войнов не будет выступать за «Трактор». Он просит большую зарплату.
Войнов, двукратный обладатель Кубка Стэнли и обладатель Кубка Гагарина, пропустил прошлый сезон целиком
При участии независимого арбитра дисквалификация Войнова была сокращена до 41 матча на следующий сезон, и мог подписать контракт в январе, но большого интереса никто не проявил.
В сезоне-2017/2018 Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в