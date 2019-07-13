«Магнитка» подписала контракт с хоккеистом из WHL
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Артемом Минулиным, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Артемом Минулиным, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Минулин является выпускником магнитогорской школы хоккея. В 2015 году он отправился за океан и три года провел в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Свифт Керрент Бронкос», с которым стал чемпионом в 2018 году. Минувший сезон Минулин выступал за другой клуб лиги «Эверетт Сильвертипс».
Всего за четыре сезона в WHL Минулин сыграл 257 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 144 очка (27 шайб+117 результативных передач), в