«Магнитка» подписала контракт с хоккеистом из WHL

Минулин является выпускником магнитогорской школы хоккея. В 2015 году он отправился за океан и три года провел в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Свифт Керрент Бронкос», с которым стал чемпионом в 2018 году. Минувший сезон Минулин выступал за другой клуб лиги «Эверетт Сильвертипс».