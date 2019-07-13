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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Магнитка» подписала контракт с хоккеистом из WHL

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Артемом Минулиным, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Минулин является выпускником магнитогорской школы хоккея. В 2015 году он отправился за океан и три года провел в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Свифт Керрент Бронкос», с которым стал чемпионом в 2018 году. Минувший сезон Минулин выступал за другой клуб лиги «Эверетт Сильвертипс».

Всего за четыре сезона в WHL Минулин сыграл 257 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 144 очка (27 шайб+117 результативных передач), в плей-офф лиги хоккеист записал в свой актив 19 баллов (3+16) в 44 встречах.

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