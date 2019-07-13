В тренировочном сборе в Пинске ХК «Динамо-Минск» примут участие 40 хоккеистов

Источник: РИА "Новости"

Занятия в городе Брестской области пройдут на протяжении двух недель. Главный тренер Крэйг Вудкрофт обозначил требования к подопечным и попросил их уже на первых занятиях показать на что они способны. Первый отсев на сборе в Пинске состоится в следующую субботу, 20 июля, после двусторонней игры.

После сбора в Пинске к зубрам присоединяться Юнас Энрот, Стефан Элиот и голкипер Михаил Карнаухов, который восстанавливается после травмы. Подписал контракт с «Динамо» Александр Павлович, который ранее при Крэйге Вудкрофте был капитаном команды.

После занятий в Пинске минчане отправятся в Нижний Новгород, где примут участие в Кубке губернатора Нижегородской области. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17—18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.

12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции.