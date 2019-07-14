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09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Алины Загитовой возглавил молодежку «Ак Барса»

Ильназ Загитов назначен новым главным тренером «Ирбиса».

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Ранее специалист, являющийся отцом фигуристки Алины Загитовой​, входил в тренерский штаб клуба МХЛ. Помогать ему будут Айрат Кадейкин и Артем Анисимов, а с вратарями будет работать Алмаз Якупов.

— Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили мне и моему тренерскому штабу в новом сезоне работать с молодёжной командой. «Ак Барс» — это серьёзный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала. В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача — попадание команды в плей-офф.

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