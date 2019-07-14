Отец Алины Загитовой возглавил молодежку «Ак Барса»

— Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили мне и моему тренерскому штабу в новом сезоне работать с молодёжной командой. «Ак Барс» — это серьёзный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала. В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача — попадание команды в плей-офф.