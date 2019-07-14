Отец Алины Загитовой возглавил молодежку «Ак Барса»
Ильназ Загитов назначен новым главным тренером «Ирбиса».
Ильназ Загитов назначен новым главным тренером «Ирбиса».
Ранее специалист, являющийся отцом фигуристки Алины Загитовой, входил в тренерский штаб клуба МХЛ. Помогать ему будут Айрат Кадейкин и Артем Анисимов, а с вратарями будет работать Алмаз Якупов.
— Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили мне и моему тренерскому штабу в новом сезоне работать с молодёжной командой. «Ак Барс» — это серьёзный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в