Два казахстанских форварда перешли в «Барыс»

Из усть-каменогорского «Торпедо» в столицу перебрался Аркадий Шестаков. Он заключил с «Барысом» двусторонний контракт на один год. В прошлом сезоне 24-летний центрфорвард сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 51 матч и набрал 36 (12+24) очков. Также он провел 5 игр на чемпионате мира в Нур-Султане, во время которого забросил победную шайбу в овертайме во встрече против сборной Беларуси.