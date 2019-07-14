Два казахстанских форварда перешли в «Барыс»

Из усть-каменогорского «Торпедо» в столицу перебрался Аркадий Шестаков. Он заключил с «Барысом» двусторонний контракт на один год. В прошлом сезоне 24-летний центрфорвард сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 51 матч и набрал 36 (12+24) очков. Также он провел 5 игр на чемпионате мира в Нур-Султане, во время которого забросил победную шайбу в овертайме во встрече против сборной Беларуси.
Пробный контракт со столичным клубом подписал Антон Некряч. 24-летний воспитанник новосибирского хоккея начинал в фарм-клубе «Барыса», «Номаде». После двух игр он покинул команду и перешел в «Бейбарыс». В составе атырауского клуба форвард набрал 42 (22+20) очка в 57 матчах и стал чемпионом Казахстана. Также хоккеист сыграл пять матчей за сборную Казахстана на чемпионате мира в Нур-Султане, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.